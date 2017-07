Thu hồi chứng nhận đầu tư, vì sao Sở KHĐT phải 'tham vấn' bộ ngành?

Trong khi đó, trường hợp thay đổi chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của VK Housing được thực hiện bằng hồ sơ giả mạo, đủ điều kiện thu hồi thì không được Sở này thực hiện…

Bên trong khu dự án The Mark. Ảnh: Thanh Tùng

Như thông tin đã đưa, dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark ở Quận 7, TP.HCM có số vốn đầu tư lên đến 79 triệu USD. Chủ đầu tư ban đầu của dự án là liên doanh Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) với Công ty TNHH P&D Korea (P&D) và Công ty TNHH Lucky Việt Nam (Hàn Quốc). 3 đơn vị ký hợp đồng liên doanh Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam – Hàn Quốc (VK Housing) vào năm 2007.

Trong quá trình triển khai, hai đối tác Hàn Quốc bị phá sản và chuyển nhượng lại phần vốn góp cho Công ty DWS Star Bridge Limited Liability (Công ty DWS). Sau đó, phía HDTC phát hiện VK Housing đã được cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 29/4/2016, thay đổi về nhà đầu tư, người đại diện pháp luật, đăng ký điều chỉnh dự án. Bởi vậy HDTC đã có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) – Bộ Công an, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062 cấp ngày 29/4/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 (đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016) của VK Housing là giả mạo, đồng thời yêu cầu Sở KH&ĐT thu hồi giấy phép cấp sai.

Dự án The Mark của VK Housing có tổng mức đầu tư 79 triệu USD. Ảnh: Thanh Tùng

Ngày 17/05/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng ký Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM đã ký văn bản Thông báo sẽ thu hồi đăng ký kinh doanh của VK Housing do “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của KV Housing là giả mạo”, vi phạm khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 11/5/2017. Thông báo này cũng được gửi đến lãnh đạo UBND TP HCM và các cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở KHĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai lại không tiến hành thu hồi giấy phép đã cấp cho VK Housing theo kết luận của C45 cũng như thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, mà ngược lại, bà Mai đã ký nhiều văn bản gửi Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp, thậm chí là cả Bộ Công an để xin “ý kiến” đối với Công ty VK Housing.

Trái ngược với trường hợp của VK Housing mà bà Mai phải xin ý kiến khắp nơi, theo hồ sơ phóng viên có được, Sở KHĐT TP.HCM đã thu hồi nhiều chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp do vi phạm khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (tương tự như của VK Housing) mà không cần phải “lằng nhằng” gửi công văn tham vấn ý kiến của các bộ.

Số liệu theo thống kê của Bộ KHĐT cho thấy, từ năm 2012 – 2017, Sở KHĐT TP.HCM ký quyết định thu hồi 29 giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp. Những doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép là do giả mạo hồ sơ khi xin cấp phép theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Đơn cử, trong năm 2013, Sở KHĐT đã thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH Bảo vệ JV, Công ty cổ phần phân bón Tâm Sinh Nghĩa, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo An…, lý do bị thu hồi bởi “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới công ty là giả mạo”, vi phạm tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Trả lời báo chí, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra là kết luận chính thức, có giá trị pháp lý. C45 cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc tới lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để trả lời Sở KH&ĐT TP.HCM, trên tinh thần nội dung giống như những văn bản thông báo, trao đổi về kết quả điều tra đã gửi cho Sở này trước đây.

Sở KH&ĐT TP.HCM: Việc này còn chưa rõ ràng?! Liên quan tới vụ việc trên, phóng viên Báo Đời sống & Pháp luật đã liên hệ với sở KHĐT TP.HCM. Khi đến làm việc, phóng viên được nhân viên ở đây hướng dẫn gặp Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của sở. Tuy nhiên, liên lạc qua điện thoại, ông Lê Như Hải Long, Chánh văn phòng chỉ nói ngắn gọn: “Việc này còn chưa rõ ràng!. Sẽ xin ý kiến về lịch làm việc của Ban giám đốc sở, sau đó sẽ chủ động liên lạc với phóng viên để có cách thức làm việc”.

Thủy Tiên