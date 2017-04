Sốc: 13 viên bi 'nằm gọn' trong dạ dày bé 2 tuổi

Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn Hữu T.S (2 tuổi, ở Nghệ An), được bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An chuyển lên do nuốt phải hàng chục viên bi nam châm.

Hình ảnh 13 viên bi trong dạ dày cháu bé trên phim chụp X-quang. (Ảnh: BVĐK Đô Lương, Nghệ An)

Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, ngày 13/4, cháu S nôn ói dữ dội, nghi cháu bị ngộ độc thức ăn nên gia đình đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Đô Lương (Nghệ An) để khám. Tại đây, sau khi chụp X-quang kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của cháu có 13 viên bi kết thành một dãy dài. Các bác sĩ cho biết, do là bi nam châm nên sau khi nuốt vào người đã tạo thành khối nằm trong dạ dày, không tiêu theo đường hậu môn được. Vì vậy, cháu mới có hiện tượng nóng sốt, nôn ói…

Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển cháu xuống bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Sau 2 ngày điều trị hồi sức, các bác sĩ và gia đình quyết định chuyển cháu ra bệnh viện Nhi Trung ương.

Ths.Bs Đặng Thúy Hà (Phó trưởng khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, ngày 18/4, cháu S đã được các bác sĩ tiến hành nội soi và lấy ra 9 trong tổng số 13 viên bi. Hiện tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, do không có các dấu hiệu ngoại khoa nên bệnh nhân được ăn uống, vận động nhẹ nhàng kết hợp dùng thuốc để nhuận tràng và tiếp tục theo dõi. Nếu 4 viên bi còn lại không thể ra theo đường hậu môn trong vài ngày tới, các bác sĩ sẽ tiến hành thăm dò bằng ngoại khoa.

Theo gia đình, ở nhà cháu S hay chơi bi với các bạn trong xóm. Gia đình cũng không nắm được chính xác thời điểm cháu nuốt các viên bi vào bụng. Đây là những viên bi nam châm, giống bi xe đạp, đường kính khoảng 5mm, do Trung Quốc sản xuất.

Các bác sĩ cảnh báo, tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đùa với các loại bi, các loại hạt hoặc đồ chơi nhỏ vì có thể gây hóc dị vật, rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Theo Lao Động