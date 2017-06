Sơn La: Lũ cuốn khiến 1 người chết, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Trong 2 ngày 27 và 28/6, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các huyện Mường La, Bắc Yên, Phù Yên và Yên Châu.

Tại huyện Mường La, mưa to gây ngập úng nghiêm trọng, ách tắc giao thông tại khu vực thị trấn Ít Ong. Nhiều khối lượng đất đá trôi xuống làm 160 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa to gây ngập úng nghiêm trọng tại khu vực thị trấn Ít Ong.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Sơn La vẫn đang tiếp tục có mưa. Các địa phương đã khuyến cáo người dân tích cực chủ động triển khai biện pháp ứng phó nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, từ hôm nay (29/6) đến hết ngày 30/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày 30/6 ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 70 - 150mm; một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn có mưa trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Hạnh