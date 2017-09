Song Joong Ki và Song Hye Kyo lại dậy sóng dư luận vì đám cưới

Song Joong Ki và Song Hye Kyo phải lòng nhau sau khi đóng cặp trong phim truyền hình ăn khách “Hậu duệ mặt trời”. Sau gần 2 năm hò hẹn bí mật, họ quyết định công khai quan hệ với truyền thông. Chuyện tình của cặp đôi bác sỹ - quân nhân nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như những lời chúc phúc của fan.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo được cho là ra nước ngoài để chụp ảnh cưới.

Ngày 3/9, cặp đôi quyền lực đã xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc để tới Los Angeles, Mỹ. Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận cho hay, cặp Song - Song đang có chuyến đi để chụp ảnh cưới tại ngoại quốc, chuẩn bị cho ngày trọng đại vào tháng 10 sắp tới.

Được biết, hai nghệ sĩ đã quyết định tổ chức hôn lễ đáng mong đợi nhất năm tại khách sạn hạng sang Shilla, Seoul. Rất nhiều ngôi sao xứ Hàn như Jang Dong Gun - Go So Young, Kwon Sang Woo - Son Tae Young, Hwang Jung Eum - Lee Young Don... cũng chọn khách sạn này làm nơi thề nguyện trọn đời.

Trước đó, có tin đồn Song Joong Ki - Song Hye Kyo được mời tổ chức đám cưới ở một công viên và quang cảnh sẽ được xây dựng theo chủ đề phim "Hậu duệ mặt trời" tại thành phố Taebaek thuộc tỉnh Gangwon. Các nhà chức trách của thành phố thậm chí đã đến công ty quản lý của Song Joong Ki để đề nghị họ làm hôn lễ bên trong công viên này. Tuy nhiên, cặp đôi đã không đồng ý.

"Hậu duệ mặt trời" là bộ phim giúp Song Joong Ki và Song Hye Kyo nên đôi.

Ngoài ra, họ đã từ chối tất cả lời mời dịch vụ tổ chức lễ cưới miễn phí từ nhiều công ty lớn. Song - Song không chấp nhận bất cứ lời mời tài trợ nào từ các nhãn hàng thời trang áo cưới.

Về phần khách mời của lễ thành hôn, bên cạnh bạn bè và gia đình hai bên, đám cưới còn chào đón nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc. Bạn thân của Song Joong Ki là Lee Kwang Soo chắc chắn nằm trong danh sách. Nhiều trang tin còn cho rằng, anh sẽ là phù rể của Song Joong Ki. Rất nhiều diễn viên trong đoàn làm phim “Hậu duệ mặt trời” cũng được mời tham dự đám cưới, bao gồm bốn vị đạo diễn Lee Eung Bok, Baek Sang Hoon, Yoo Young Eun, và Kim Hyung Joon.

Ngôi sao của “Love in the Moonlight” Park Bo Gum và sao “My Sassy Girl” Cha Tae Hyun, nam diễn viên Yoo Ah In - bạn diễn của Song Joong Ki trong “Sung Kyung Kwan Scandal” cũng nằm trong danh sách khách mời.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo là cặp đôi vàng của màn ảnh xứ Kim Chi.

Sau khi kết hôn, cả hai sẽ có tổng trị giá tài sản lên đến 700 tỷ won và được dự đoán sẽ chung sống tại căn nhà Song Joong Ki mới mua đầu năm nay. Đó là một căn hộ mới tại khu Lee Taewon. Căn nhà riêng này lấy tên Song Joong Ki. Tổng diện tích khoảng 600m2, có một tầng hầm và hai tầng thượng. Trị giá căn nhà khoảng 10 tỷ won (200 tỷ đồng). Địa thế của căn biệt thự là nơi thuận tiện đi lại, tập trung nhiều nghệ sỹ sinh sống. Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ là hàng xóm của cặp vợ chồng Kim Tae Hee, Bi Rain cũng như ngài Chủ tịch tập đoàn Samsung.

