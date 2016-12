Sử dụng chó nghiệp vụ bất ngờ đột kích 2 ‘boong ke’ ma tuý

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện 2 tụ điểm ma tuý hoạt động hết sức tinh vi. Nắm được thông tin, Công an TP Hà Tĩnh đã báo cáo lên cấp trên xin hỗ trợ và lập chuyên án mang bí số MT0316 để tiến hành đấu tranh triệt phá.

Tang vật của vụ án (Ảnh: CA TP Hà Tĩnh).

Theo đó, ngày 27/12, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, K204 của Bộ Tư lệnh CS cơ động – Bộ Công an, Công an huyện Thạch Hà, chia làm nhiều mũi, bất ngờ đột kích vào 2 tụ điểm buôn bán ma tuý nói trên.

Đối tượng Nguyễn Huy Cảnh và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: CA TP Hà Tĩnh).

Tổ công tác thứ nhất đột kích bất ngờ vào nhà đối tượng Nguyễn Huy Cảnh (SN 1975), trú tại khối 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Tại hiện trường, công an bắt quả tang Cảnh đang cùng 03 đối tượng khác đang có hành vi sử sụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Huy Cảnh, cơ quan công an phát hiện và thu giữ lượng lớn ma tuý cùng nhiều tang vật khác.

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ hai bất ngờ đột kích tụ điểm ma túy tại nhà số 4, tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Tại đây, công an phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng là Thái D.V (SN 1977), trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Thái T.V (SN 1980), trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý. Công an còn thu giữ 07 túi bóng có chứa các tinh thể màu trắng ghi là ma túy đá.

Sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm ma tuý trong nhà các đối tượng (Ảnh: CA TP Hà Tĩnh).

Đặc biệt, trong chuyên án này, lực lượng CSCĐ đã sử dụng chó nghiệp vụ để phục vụ việc truy tìm ma tuý được cất dấu trong nhà các đối tượng.

Hai tụ điểm ma tuý vừa bị lực lượng công an triệt phá đặt tại những ngôi nhà xây kiến cố, kín cổng cao tường. Phía ngoài được lắp hệ thông camera để quan sát động tĩnh xung quanh, bên trong chưa rất nhiều hàng nóng như: súng, dao, kiếm ...

Kho vũ khí thu được tại nhà các đối tượng (Ảnh: CA TP Hà Tĩnh).

Công an thông tin thêm, việc giao dịch mua bán ma tuý nơi đây diễn ra trong thời gian ngắn và qua các khe cửa, bọn chúng thường rất cảnh giác khi có người lạ xuất hiện nên công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Hiện, vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh - Thuý Nga