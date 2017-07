Sự thật đằng sau vụ vợ cùng người tình thuê côn đồ ‘xử’ chồng

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 18h ngày 15/7, một nhóm đối tượng khoảng 10 người đi trên 3 ô tô mang theo dao, gậy, tuýp, dùi cui hùng hổ lao thẳng tới nhà anh Hoàng Văn K. (SN 1983, trú tại thôn Tân Yên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) với mục đích dằn mặt.

Tuy nhiên, khi tới nơi, do anh K. đi vắng nên nhóm đối tượng đã tự ý phá cửa nhà, xông vào đập phá một số đồ đạc trong gia đình rồi quay về xe với ý định bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc nhanh chóng được người dân xung quanh phát hiện nên đã gõ kẻng huy động mọi người trong thôn chặn chốt vây bắt và đẩy xe ô tô xuống ruộng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Yên Thịnh cho biết: “Nhóm đối tượng đã phá hỏng một số đồ đạc trong gia đình anh K. rồi mới bỏ đi. Tuy nhiên, thông tin nhóm đối tượng này đã đập ban thờ gia đình anh K. rồi mang vứt ra sân như các trang mạng xã hội đã đưa là hoàn toàn sai sự thật”.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh K. và người vợ cũ của mình là Hoàng Thị Nhung (SN 1986). Sau cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, cả hai làm đơn ly dị và đã hoàn tất mọi thủ tục.

Trước hôm xảy ra vụ việc, chị Nhung có đưa “người yêu” mới về ăn cỗ tại nhà mẹ đẻ của mình tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Trong bữa ăn đó, anh K. cũng được mời đến dự.

Tại đây, giữa anh K. và “người yêu” của chị Nhung đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn nên hai bên đã dừng lại và anh K. cũng trở về nhà.

Những tưởng sự việc dừng lại đó, nhưng chị Nhung vẫn còn bực tức nên đã cùng người yêu và gọi thêm một số đối tượng tại tỉnh Bắc Ninh xuống “dằn mặt” chồng cũ của mình.

Những chiếc xe ô tô bị đẩy xuống ruộng lúa.

“Hành động đập phá của nhóm côn đồ tại nhà anh K. khiến người dân bị kích động nên đã vây bắt các đối tượng. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Thịnh cùng Công an huyện Hữu Lũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Do trời đã tối nên lực lượng chức năng khá vất vả mới đưa được các đối tượng ra khỏi hiện trường về trụ sở UBND làm việc. May mắn, vụ việc không xảy ra án mạng hay có ai bị thương tích…”, vị đại diện Công an xã Yên Thịnh cho biết thêm.

Khánh Ngân