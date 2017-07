Sức hút An Phú Shop-villa đến từ đâu?

Gây sốt thị trường từ khi ra mắt, dự kiến nửa cuối năm 2017 An Phú Shop-villa tiếp tục được nhiều khách hàng và các nhà đầu tư săn đón. 246 căn biệt thự thương mại nằm trong KĐT Dương Nội, phía Tây thủ đô với tiềm năng thương mại lớn, dẫn đầu phong cách sống đẳng cấp cùng ưu đãi “kim cương” hấp dẫn được đánh giá là lựa chọn đáng tiền cho các khách hàng.

An Phú Shop-villa chức năng kép vừa kinh doanh, vừa sinh hoạt thuận tiện “một bước ra phố”

“Gà đẻ trứng vàng” với mô hình nhà phố thương mại

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng đáp ứng đủ 2 tiêu chí sống xanh và kinh doanh thịnh vượng thì sở hữu nhà phố thương mại – An Phú Shop-villa với tấm sổ đỏ vĩnh viễn là một cơ hội đầu tư “vàng” và là sự lựa chọn không thể bỏ lỡ.

An Phú Shop-villa ra đời như một sự nâng cấp từ nhà phố truyền thống với ưu điểm về quy hoạch, hạ tầng, giá trị thương mại và không gian chức năng hợp lý hơn. Thêm vào đó, chức năng “kép” vừa kinh doanh, vừa sinh hoạt thuận tiện “một bước ra phố” là ưu điểm nổi trội của loại hình bất động sản này.

Tầng 1 của biệt thự An Phú Shop-villa là không gian kinh doanh chuyên nghiệp, được thiết kế linh hoạt và thỏa mãn những tiêu chuẩn cao nhất. Chủ sở hữu có thể mở rộng hoạt động kinh doanh sẵn có, hoặc cũng có thể cho thuê lại mặt tầng 1 với khoảng sân vườn rộng thoáng cho các sinh hoạt ngoài trời, tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh, để khai thác giá trị tài sản đầu tư, thu lợi nhuận đều đặn hàng tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi dự án là sản phẩm biệt thự thương mại duy nhất nằm trong Khu đô thị Dương Nội. Khi khu phố thương mại được hình thành sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho hàng nghìn cư dân văn minh sinh sống trong những khu chung cư và biệt thự đẳng cấp của khu đô thị như Anland Complex, An Khang Villa, từ đó đem lại lợi ích gia tăng cho những khách hàng đầu tư vào dự án.

An Phú Shop-villa thừa hưởng đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại và đẳng cấp của KĐT Dương Nội

Đẳng cấp sống mới

Xu hướng sống mới đang hình thành rõ nét ở những nơi có hạ tầng phát triển đồng bộ như phía Tây. Các khu nhà ở cao cấp, biệt lập và riêng tư trong môi trường sống xanh đang được chú trọng phát triển bởi những nhà đầu tư có tiềm lực.

Xét về không gian sống, An Phú Shop-villa do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư sở hữu lối đi riêng đảm bảo sự riêng tư cho không gian sinh hoạt tầng trên. Được thiết kế bởi thương hiệu hàng đầu thế giới – CPG Consultants Singapore, biệt thự An Phú Shop-villa có thiết kế thông minh mang lại sự thuận tiện nhất cho các cư dân. Lấy cảm hứng thiết kế từ concept xanh an lành, mật độ xây dựng chỉ 60%, các căn biệt thự An Phú Shop-villa được thiết kế sang trọng, giao hòa cùng thiên nhiên. Mỗi căn đều có tầm nhìn rộng mở, tối đa khoảng không gian thoáng đãng, giúp cư dân đón không khí trong lành và cảm nhận rõ nét hơi thở của thiên nhiên.

Cư dân An Phú Shop-villa có không gian thư giãn, vui đùa với thiên nhiên trong lành

Nằm trong Dương Nội - Khu đô thị được Tập đoàn Nam Cường định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn cân bằng năng lượng (Zero-Energy), An Phú Shop-villa thừa hưởng đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại và đẳng cấp như: Bệnh viện quốc tế Nam Cường, Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á, Khách sạn 5 sao Nam Cường Dương Nội, Bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn quốc tế,... Ngoài ra, cư dân cũng được thừa hưởng các tiện ích hạ tầng xã hội khác như: Trường học liên cấp Quốc tế, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường học liên cấp Olympia… tạo nên môi trường giáo dục đa dạng cho trẻ em cùng hệ thống y tế đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế góp phần đảm bảo sức khỏe cho cư dân trong khu đô thị nói riêng và khu vực nói chung.

Có thể nói, với sự nâng cấp hoàn hảo của mô hình nhà phố truyền thống, An Phú Shop-villa đáp ứng tiêu chuẩn về một khu biệt thự kinh doanh đẳng cấp, có giá trị thương mại cao, đem lại cho cư dân một cuộc sống thịnh vượng và an lành.

Được biết, chủ nhật, ngày 6/8, tại khách sạn Marriot sẽ diễn ra sự kiện bán hàng An Phú Shop-villa với rất nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng quan tâm và tham dự sự kiện. Đặc biệt, 30 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công biệt thự An Phú Shop-villa từ ngày 19/6 đến 30/10/2017 sẽ được tặng một viên kim cương trị giá 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng mức chiết khấu lên đến 4,5% tùy vào tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 15 tháng.

Website: http://anphushopvilla.com/

Đại lý phân phối chính thức:

Sàn Trường Phúc: 0918 001 566