Sức mạnh tập thể hậu bão số 10

Cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh đã gây ra những hậu quả, thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo về thiệt hại do bão Doksuri gây ra. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ đổ bộ vào các tỉnh bắc miền Trung, cơn bão số 10 đã khiến 8 người chết, gần 200.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, đổ sập, thiệt hại về tài sản hơn 11.000 tỷ đồng.

Hình ảnh nhà cửa tan hoang khi bão số 10 đi qua khiến bất cứ ai cũng đều xót xa, thương thay.

Những hình ảnh người dân bật khóc, đứng giữa ngôi nhà bị sập, đổ hoàn toàn không chỉ khiến tôi mà bất cứ ai cũng đều xót xa. Sự thương cảm ấy không chỉ được thể hiện qua những lời nói, dòng bình luận nữa mà giờ đây nó còn được thể hiện trực tiếp thông qua hành động.

Trong đó, hàng nghìn chiến sĩ, bộ đội tạm gác lại nhiệm vụ chuyên môn, đội mưa đội nắng tập trung giúp dân sửa lại nhà cửa, phát quang cây đổ xuống đường để thuận tiện đi lại, người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất... Đây là một trong rất nhiều những hình ảnh đẹp, ấm lòng sau bão.

Hình ảnh này thể hiện rõ tình quân dân gây xúc động (Ảnh: Báo Giao thông).

Không chỉ dừng lại ở đó, chưa khi nào mà sức mạnh tập thể lại được trỗi dậy như lúc này. Giữa lúc người dân miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu những hậu quả sau bão, đã có rất nhiều những mạnh thường quân, trưởng nhóm thiện nguyện trên khắp cả nước kêu gọi khối liên kết “Bắc – Trung – Nam” cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Họ kêu gọi từ quần áo, sách vở, mỳ tôm, vật liệu thiết yếu để lợp mái nhà cho bà con...

Nhìn mỗi dòng trạng thái kêu gọi, dưới đó là những dòng bình luận không ai bảo ai cùng hướng về khúc ruột miền Trung mà lòng tôi thêm phần xúc động. Tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được phát huy. Những đoàn thiện nguyện đã và đang lên đường vì mục tiêu cao cả, giúp đồng bào nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Câu chuyện về sức mạnh tập thể, về tinh thần đoàn kết khiến tôi liên tưởng đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 4/1955: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Câu nói này có ý nghĩa phàm là làm việc gì cũng cần sự đoàn kết của cả một tập thể, và sự đoàn kết ấy sẽ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng hợp.

Áp dụng câu nói này trong hoàn cảnh bà con miền Trung hậu bão số 10, có thể thấy, việc động viên, an ủi cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành và những mạnh thường quân dành cho khúc ruột miền Trung chính là “liều thuốc an thần” hiệu quả nhất, giúp bà con sớm khắc phục khó khăn do mẹ thiên nhiên gây ra.

Sức mạnh tập thể một lần nữa được thể hiện, phát huy sau bão số 10.

Sẽ phải mất một thời gian nữa, người dân vùng tâm bão mới có thể quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng, tôi tin sự quan tâm, động viên kịp thời của đồng bào cả nước hướng về bà con vùng tâm bão sẽ giúp họ nhanh chóng gượng dậy, kiên cường hơn. Như chính câu nói mà mọi người thường dành cho miền Trung yêu thương: “Sức chịu đựng của người miền Trung thật phi thường!”.