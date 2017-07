Sun Premier Village Ha Long Bay chào sân ấn tượng tại Hạ Long

Buổi lễ được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham dự. Hơn 50% quỹ sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và 100% quỹ shophouse ra mắt đợt 1 được đăng ký đặt chỗ tại sự kiện, cho thấy sức hút mạnh mẽ của siêu dự án trong ngày đầu “chào sân”.

Bà Đinh Vân Anh, Giám đốc kinh doanh sàn bất động sản Quảng Ninh Land - một trong các đơn vị phân phối chính thức sản phẩm cho biết, đây là sự kiện được thị trường Quảng Ninh đón chờ từ lâu. Chỉ tính riêng lượng khách đăng ký qua sàn Quảng Ninh Land, ngoài hơn 200 nhà đầu tư sinh sống trên địa bàn còn có hàng trăm nhà đầu tư tới từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó, số lượng khách hàng đăng ký dự sự kiện qua các sàn còn lại cũng rất lớn khiến hội trường lớn khách sạn 5 sao Wyndham Legend Ha Long sáng 1/7 chật kín.

Theo bà Vân Anh, dự án không chỉ tự thân hấp dẫn ở vị trí độc đáo, uy tín của chủ đầu tư, thiết kế khác biệt…mà còn hấp dẫn hơn ở các giải pháp hỗ trợ tài chính cho chủ sở hữu. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn khoảng 5 -7 tỷ đồng, tương đương giá một căn hộ trung cao cấp gồm 2-3 phòng ngủ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, là có thể sở hữu siêu biệt thựtriệu đô. Cùng với đó, mức cam kết chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động cho thuê tối thiểu 9% trong suốt 15 năm cũng là yếu tố giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào dự án.

Đồng quan điểm, ông Phạm Hải Long - Đại diện Liên minh BĐS Quảng Ninh nhấn mạnh, với tỷ lệ sinh lời vượt trội và bền vững, Sun Premier Village Ha Long Bay đã chứng minh đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng là kênh đầu tư an toàn và bền vững nhất so với những kênh mạo hiểm cao như chứng khoán hay đang trên xu hướng thoái trào như vàng. Đặc biệt, cơ hội đầu tư sinh lời tại dự án càng lớn mạnh hơn trong bối cảnh thị trường Hạ Long đang được các chuyên gia đánh giá là thị trường BĐS nghỉ dưỡng giàu triển vọng bậc nhất miền Bắc, tương đương các thị trường Phú Quốc hay Đà Nẵng vài năm trước.

“Đây là dự án đầu tiên về mô hình BĐS nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh nói riêng, miền Bắc nói chung. Hiện, nhiều nhà đầu tư đang trong quá trình tìm hiểu và thăm dò thị trường nhưng tôi tin tưởng dự án sẽ rất khả quan trong thời gian tới nhờ chính sách ưu đãi tài chính không thể tốt hơn trong dịp này. Đầu tư cho Sun Premier Village Ha Long Bay chính là xu hướng đi tắt đón đầu, mở ra cơ hội chưa từng có cho các nhà đầu tư thời điểm này”, ông Long nhận định. Tại sự kiện, đơn vị phân phối này đã nhận đăng ký hết 30% số lượng sản phẩm biệt thự ra mắt đợt 1. Thời gian tới, theo nhu cầu lớn từ thị trường, Liên minh sẽ mở rộng địa bàn giới thiệu sản phẩm tới các tỉnh lân cận và miền Nam.

Đã chốt xong một shophouse nhưng còn nán lại để tiếp tục theo đuổi một biệt thự nghỉ dưỡng có vị trí siêu đẹp tại dự án, bà Trọng Huệ, nhà đầu tư đến từ Hạ Long chia sẻ: “Đã và đang đầu tư mạnh cho BĐS nghỉ dưỡng nên khi thấy một sản phẩm tốt như Sun Premier Village Ha Long Bay, tôi phải nhanh chóng chốt đăng ký để có được ưu đãi tốt nhất. Uy tín của chủ đầu tư Sun Group khiến tôi hoàn toàn tin tưởng ở tiềm năng sinh lời bền vững của dự án”.

Cũng là một trong những khách hàng đã đặt cọc sở hữu biệt thự, ông Việt Hưng (Bãi Cháy, Hạ Long) cho rằng, chính quần thể các công trình vui chơi giải trí hiện đại, đẳng cấp được chủ đầu tư Sun Group phát triển đồng bộ trên địa bàn là những yếu tố vượt trội tạo nên lợi thế so sánh lớn cho dự án so với các địa bàn giàu triển vọng khác. Đó là lý do giúp ông tin tưởng, đầu tư vào dự án.

Sản phẩm vượt trội, ưu đãi tài chính hấp dẫn, sinh lời dài hạn, Sun Premier Village Ha Long Bay là dự án tiêu biểu thuộc dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang Sun Premier Village do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Việt Nam. Màn chào sân ấn tượng tại TP Hạ Long sáng 1/7 của dự án dự báo một cơn sốt đang lên và ngày càng tăng nhiệt tại địa bàn triển vọng hàng đầu miền Bắc. Và chắc chắn, các nhà đầu tư tiên phong sẽ không bỏ qua cơ hội tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh với bài toán sinh lời hấp dẫn có một không hai trên thị trường thời điểm này.

Minh Hà