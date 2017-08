Sửng sốt số xe hơi của người Mỹ bị siêu bão Harvey "nuốt chửng"

Theo báo cáo của Cox Automotive, có khoảng từ 300.000 đến 500.000 xe ô tô ở Houston có thể đã bị phá hủy, mất tích trong siêu bão Harvey hoành hành vài ngày vừa qua ở nước Mỹ.

Trước đó khi siêu bão Sandy đổ bộ vào năm 2012 và cơn ác mộng Katrina tàn phá nước Mỹ năm 2005, con số thiệt hại về vật chất cũng không kém gì bão Harvey ở thời điểm hiện tại.

Hàng trăm nghìn chiếc ô tô đã bị mất tích trong bão Harvey.

Khoảng 250.000 xe đã bị phá hủy khi bão Sandy đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ, theo Cox Automotive. Trong khi tỷ lệ người sở hữu xe hơi ở Houston là cao hơn nhiều so với New York, điều này cho thấy con số thiệt hại do bão Harvey có thể còn nhiều hơn ước tính.

Doanh số bán xe mới ở Houston trong 12 tháng qua lên tới ​​325.000 chiếc.

Nhu cầu mua xe mới trên thực tế lại giảm trong vòng vài tháng, khi những cơn bão đi qua. Người dân Mỹ dù chưa muốn sắm sửa phương tiện mới vì giá một chiếc xe lúc này bị đội lên rất cao.

Thảm họa này đã gây thiệt hại lên tới 40 tỷ USD trên toàn bang Texas.