Theo trang tin Carscoops, hãng xe Mỹ Ford vừa ra thông báo triệu hồi đối với hai mẫu xe cao cấp của hãng là bán tải Ford F-150 và SUV Ford Explorer đều bị dính chung lỗi hàng ghế trước bị lỏng.

SUV cao cấp Ford Explorer 2016 bị triệu hồi do lỗi ghế ngồi phía trước.

Có tổng cộng 202.274 chiếc bị ảnh hưởng. Tại khu vực thị trường Bắc Mỹ là 177.264 chiếc, 22.620 xe ở Canada và 2.390 xe ở Mexico.

Trong đó, số lượng xe gặp lỗi thu hồi để sửa chữa trên các mẫu xe được công bố gồm Ford F-150 và Ford Explorer đều thuộc đời 2016, xuất xưởng từ ngày 20/01/2016 đến ngày 19/04/2016 ở nhiều nhà máy khác nhau

Nguyên nhân được Ford đưa ra có thể là do bộ phận điều chỉnh hàng ghế trước khiến ghế có thể bị lỏng hoặc tự hạ thấp khi đang ngồi. Nếu gặp lỗi này, các miếng đệm ghế trước không có chốt chính bên tay trái sẽ di chuyển nhiều hơn khi ô tô xảy ra va chạm, gây nguy hiểm tới tính mạng của hành khách.

Trong thông báo phát đi, nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford nhấn mạnh rằng: “các tài xế có xe bị mắc lỗi nên đưa xe của họ đến các đại lý để kiểm tra và thay thế các ghế ngồi bị lỗi hoàn toàn miễn phí”.

Trước đó vào tháng 5 vừa qua, Ford Explorer cũng từng dính án triệu hồi do liên quan tới lỗi ghế ngồi. Số xe nằm trong diện bị thu hồi được sản xuất từ ngày 9/12/2016 đến 10/12/2016 tại nhà máy Chicago Assembly Plant.

Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer được Ford Việt Nam nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ. Hiện không rõ số xe tại thị trường trong nước có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không? Do đó, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân, bạn nên hãy mang xe tới các đại lý gần nhất để kiểm tra nếu cảm thấy bất an.

Lê Ngà