SUV cao cấp Ford Explorer lại dính án triệu hồi

Theo thông tin trên trang ô tô Carscoops, Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa ra thông báo về việc tiến hành triệu hồi đối với dòng SUV cao cấp Ford Explorer do liên quan tới vấn đề rò rỉ khí thải bên trong xe dẫn đến hành khách bị ngộ độc.

1,3 triệu xe SUV cao cấp Ford Explorer dính án triệu hồi.

Tổng số xe nằm trong diện bị triệu hồi lần này lên tới 1,3 triệu chiếc và có thời gian sản xuất từ năm 2011 đến năm 2017. Không chỉ riêng bản thương mại, những chiếc Ford Explorer đặc dụng (cảnh sát) đời sản xuất 2016 - 2017 cũng gặp lỗi tương tự tại thị trường Mỹ.

Hiện NHTSA đã nhận được hơn 2.719 đơn khiếu nại từ các khách hàng gặp sự cố liên quan khi sử dụng những chiếc SUV Ford Explorer. Nguyên nhân được tổ chức này đưa ra có thể là do liên quan đến hiện tượng ngộ độc khí thải trong xe khiến tài xế bị buồn nôn, chóng mặt.

Trước đó vào tháng 5 vừa qua, Ford Explorer cũng từng dính án triệu hồi do liên quan tới lỗi ghế ngồi. Số xe nằm trong diện bị thu hồi được sản xuất từ ngày 9/12/2016 đến 10/12/2016 tại nhà máy Chicago Assembly Plant.

Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer được Ford Việt Nam nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ. Hiện không rõ số xe tại thị trường trong nước có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không? Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và người thân, bạn hãy mang xe tới các đại lý gần nhất để kiểm tra nếu cảm thấy bất an.

Lê Ngà