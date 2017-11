Suzuki Celerio giá thấp nhất 299 triệu đồng, tháng 3/2018 về nước

Sau một thời gian trông ngóng, cuối cùng giá bán chính thức cho mẫu xe giá rẻ Celerio vừa được một đại lý của hãng tại Hà Nội công bố. Theo đó, sẽ có hai phiên bản về nước dành cho khách hàng lựa chọn gồm một bản số sàn đi kèm mức giá 299 triệu đồng và một biến thể sử dụng hộp số tự động giá 340 triệu đồng.

Suzuki Celerio 2017 tại thị trường Việt có giá bán thấp nhất 299 triệu đồng.

Dự kiến, khách hàng sẽ nhận được xe vào tháng 3/2018, thay vì đầu năm 2018 (tháng 1/2018) như dự đoán trước đó.

Đối chiếu giá bán của Suzuki Celerio so với hai đối thủ “sừng sỏ” lâu năm trên thị trường là Kia Morning và Hyundai Grand i10 cho thấy, mức giá bán của Celerio về mặt bằng chung là thấp hơn rất nhiều.

Hiện tại, giá bán của Suzuki Celerio bản số sàn chỉ cao hơn 4 triệu đồng so với Kia Morning bản MT 1.0 (giá 295 triệu đồng), và thấp hơn 16 triệu đồng so với đối thủ Hyundai Grand i10 (bản 1.0 Base MT giá 315 triệu đồng).

Còn ở phiên bản sử dụng hộp số tự động, giá của Celerio rẻ hơn nhiều so với bản cao cấp AT 1.25L của Kia Morning (giá 394 triệu đồng), khách hàng có thể bỏ túi 54 triệu đồng.

Suzuki Celerio 2017 sẽ được Suzuki Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về nước từ Thái Lan. Từng ra mắt công chúng trong nước cách đây chưa lâu tại triển lãm VMS 2017, Celerio sở hữu kích thước của một mẫu xe đô thị điển hình với chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Kích thước này khá tương đồng với các đối thủ trong nước.

Do được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, khả năng vận hành của Suzuki Celerio 2017 đến từ khối động cơ 3 xi-lanh K108, phun xăng đa điểm, dung tích 998 phân khối, sản sinh công suất 50 kW tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng 5 lít/100 km (theo công bố từ nhà sản xuất). Trang bị an toàn gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái…

Sau khi về nước, “át chủ bài” Celerio được hãng kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích về doanh số bán hàng sau sự thất bại của “đàn anh” Suzuki Ciaz.

