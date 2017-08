Trả lời báo chí, TS.BS.Hồ Thu Mai, khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cho biết, vitamin C là một vitamin tan trong nước. Cùng với nhiều vitamin và khoáng chất khác, vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe.

Tuy nhiên, BS.Mai lưu ý: "Cái gì dùng quá đều không tốt và vitamin C cũng vậy". Một ngày, cơ thể chỉ hấp thu tối đa lượng vitamin C từ 50 - 70 mg đối với người lớn. Nếu dùng quá nhiều thì lượng vitamin C dư thừa sẽ đào thải qua nước tiểu và phân. Như vậy, khi dùng quá nhiều vitamin C, nguy cơ bị sỏi thận sẽ tăng cao vì nó tăng đào thải canxi trong cơ thể qua đường tiết niệu.

Cần bổ sung vitamin C trong khẩu phần ăn (Ảnh minh họa).

Theo các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, nhu cầu vitamin C mỗi ngày từ trẻ sơ sinh đến 3 tuổi, cơ thể của chúng cần từ 25 - 30mg, từ 4 - 18 tuổi, nhu cầu cần từ 30 - 40mg, người lớn trung bình 50mg mỗi ngày.

Đối với phụ nữ mang thai, nhu cầu vitamin C mỗi ngày là 50mg, khi nuôi con bú là 70mg. Vì thế, để đảm bảo số lượng vitamin C cho cơ thể hoạt động, hàng ngày cần thiết phải cung cấp đủ lượng vitamin C trong khẩu phần ăn. Nếu khẩu phần ăn vì lý do nào đó không cấp đủ lượng vitamin C thì cần tìm cách bổ sung nhưng không được dùng dư thừa.

Những lưu ý khi bổ sung vitamin C:

-Dùng vitamin C cần tuân theo tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ.

- Không nên coi vitamin C như một loại thuốc bổ, dùng không giới hạn (đặc biệt là trẻ em, thai phụ). Cũng như không nên coi vitamin C như một thứ thuốc làm "mát" trong mùa nắng nóng.

-Mỗi gia đình cần cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày, chú ý đến bữa ăn của bà mẹ đang mang thai, nuôi con bú và trẻ em.

-Người bệnh tăng huyết áp không được dùng vitamin C dạng sủi vì loại này có natri clorid sẽ làm tăng vọt huyết áp sau khi uống.

-Các trường hợp đang bị sỏi tiết niệu hoặc tiền sử mắc bệnh sỏi tiết niệu cũng không nên dùng hoặc nếu phải dùng thì nên dè dặt và phải có ý kiến của bác sĩ. Vitamin C có thể gây dị ứng nên cần hạn chế đến mức tối đa khi dùng dạng tiêm.

Lưu ý khi dùng vitamin C dạng sủi:

Viên sủi là một dạng bào chế đặc biệt nhằm tạo ra sự hấp dẫn và dễ chịu khi đưa thuốc vào cơ thể, cung cấp vitamin giúp cơ thể giảm mệt mỏi, làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, uống quá nhiều trong ngày, uống không đúng thời điểm, trong người đang có bệnh không thể uống viên sủi nhưng vẫn uống dẫn đến việc không những không khỏe mà còn nguy cơ gây bệnh.

Những người bị tăng huyết áp tuyệt đối không dùng thuốc dạng sủi bọt nói chung, trong đó có viên C sủi. Bởi vì, bất cứ thuốc sủi bọt nào cũng chứa natri (do chứa natri bicarbonat hoặc natri carbonat nhằm phản ứng với acid citric cũng có trong viên thuốc để gặp nước sẽ sủi bọt). Vì vậy, có một số người không được dùng thuốc sủi bọt do phải kiêng muối, tức không được ăn mặn, như người bị bệnh tăng huyết áp chẳng hạn.

Khi dùng Vitamin C, bạn nên dùng vào buổi sáng vì nếu bạn dùng buổi tối có thể gây khó ngủ. Phải dùng sau khi ăn, vì nếu bạn uống vào lúc bụng đói có thể gây xót dạ dày.

N.Giang