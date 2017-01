Tại sao 6/8 giải jackpot của xổ số Vietlott rơi vào Chủ nhật?

Theo thống kê, đây là lần thứ 6 giải jackpot xuất hiện vào ngày Chủ nhật. Hai lần quay thưởng may mắn khác diễn ra vào thứ tư. Duy chỉ có ngày thứ sáu quay thưởng, hiện vẫn chưa có người chơi nào may mắn.

Tại lần quay số có người trúng giải lần đầu tiên diễn ra vào ngày 16/10 là ngày Chủ nhật. Trị giá giải thưởng lần này cho đến hiện tại vẫn là giải thưởng có trị giá cao nhất: 92 tỷ đồng. Tiếp đó, tại lần quay ngày 2/11 đem đến hơn 64 tỷ đồng cho một người chơi may mắn diễn ra vào thứ tư.

Tại lần quay ngày 3/11, kết quả quay thưởng của Vietlott cũng đã đem đến sự may mắn cho một người chơi với trị giái giải thưởng hơn 71 tỷ đồng. May mắn này một lần nữa diễn ra vào Chủ nhật.

Đúng một tuần sau khi có người thứ 3 trúng giải đặc biệt, kỳ quay ngày 20/11 cũng công bố có một người may mắn trúng hơn 56 tỷ đồng. Kỳ quay này là kỳ quay trúng giải vào ngày Chủ nhật lần thứ 3.

Ngày "chủ nhật tỷ phú" lần thứ 4 đã diễn ra sau đó đúng một tuần, vào ngày 27/11 cũng đã có một người may mắn trúng thưởng hơn 56,1 tỷ đồng.

Ngày 7/12 là ngày thứ tư may mắn thứ hai khi đem đến giải thưởng đặc biệt cho người chơi đến từ TP.HCM giải thưởng gần 70 tỷ đồng.

Tiếp đó, trong lượt quay ngày 25/12, sự may mắn càng lớn khi cùng lúc có tới 2 người trúng giải đặc biệt của Vietlott với tổng trị giá giải thưởng lên tới gần 160 tỷ đồng. Ngày "chủ nhật tỷ phú" này được xác định là lần thứ 5 có người trúng giải đặc biệt vào ngày cuối tuần.

Và, trong kết quả quay số chiều ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm 2017, là ngày Chủ nhật cũng đã có thêm một người chơi may mắn trúng giải jackpot, nâng tổng số người may mắn trúng thưởng giải đặc biệt của Vietlott lên tới 9 người. Trị giả giải thưởng lần này dừng ở con số gần 49 tỷ đồng.

Câu hỏi đặt ra, vì đâu mà nhiều người may mắn trúng giải jackpot vào ngày Chủ nhật? Liệu đây có phải sự trùng hợp?

Trao đổi nhanh với PV báo Người đưa tin vào tối ngày 1/1, đại diện Vietlott cho biết, hiện nay, theo thống kê, các kỳ quay có số vé bán ra cao nhất là vào ngày thứ tư do có liên tiếp 3 ngày tích lũy (Thứ hai, thứ ba, thứ tư), đồng nghĩa với việc khả năng có người trúng thưởng giải đặc biệt sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, tính trung bình thì ngày Chủ nhật có nhiều người trúng thưởng giải jackpot cao nhất. Đại diện Vietlott cho biết, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị của các kỳ quay thưởng.

"Kết quả xổ số do máy chọn ngẫu nhiên vì vậy không thể đoán trước ngày nào sẽ có người trúng thưởng. Điều này còn phụ thuộc vào sự may rủi của người chơi. Đã là may rủi thì là vô cùng", một chuyên gia về xổ số điện toán cho biết.

Hiện, xổ số điện toán Việt Nam thực hiện quay thưởng định kỳ vào thứ tư, thứ sáu, Chủ nhật hàng tuần.

Nhiều người chơi hi vọng trong năm mới, sự may mắn sẽ nhiều hơn...

Năm 2016, Vietlott nộp ngân sách ước tính đạt 334 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Vietlott năm 2016 đã được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố, doanh thu ước tính năm 2016 gần 1.600 tỷ đồng.

Trong đó, Vietlott đã nộp ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố như sau: 02 khoản thuế giá trị gia tăng (10%) và thuế tiêu thụ đặc biệt (15%) ước đạt khoảng 334 tỷ đồng, thuế thu nhập người trúng thưởng jackpot của 8 khách hàng đã trả thưởng là 56,7 tỷ đồng. Riêng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) và lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật sẽ được Vietlott xác định sau khi quyết toán năm tài chính. Ngân sách địa phương mà Vietlott triển khai kinh doanh được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

Đỗ Huệ