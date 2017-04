Tài xế lái xe tải, tông CSGT tử vong sẽ bị xử lý như thế nào?

Những ngày qua, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới vụ việc Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi) cương quyết bám gương chiếu hậu chặn xe tải vi phạm để xử phạt thì bị tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) cán tử vong.

Theo đó, vào 19h15 ngày 15/4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (Km 1872, quốc lộ 1A, khu phố 10, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), tổ tuần tra kiểm soát của PC67 - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 60C-107.62 do tài xế Trần Mạnh Thống lưu thông theo hướng từ ngã 4 Vũng Tàu về TP.HCM có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế Thống không chấp hành hiệu lệnh mà chạy tiếp.

Là một thành viên trong tổ tuần tra kiểm soát, Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi) đã đuổi theo chiếc xe nói trên tới trước gác chắn ở trạm thu phí cầu Đồng Nai, yêu cầu Trần Mạnh Thống dừng lại.

Sau khi tranh cãi với Thiếu tá Minh, Thống vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà lên xe chạy tiếp. Lúc này, Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe, yêu cầu tài xế dừng lại thì bị trượt ngã và bị bánh sau bên trái cán lên người, dẫn tới tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Thống điều khiển xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều 16/4, Thống đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú.

Để làm rõ trách nhiệm pháp lý xung quanh vụ việc này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng Luật sư Giang Thanh, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Luật sư Giang Hồng Thanh.

Luật sư Giang Hồng Thanh nhận định: "Đây là một vụ việc điển hình của hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ nhưng người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông nói riêng và của các lực lượng chức năng khác nói chung mà tiếp tục bỏ chạy. Hành vi này diễn ra khá phổ biến, thậm chí là hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta.

Đáng lên án hơn là đối với những phương tiện giao thông có tải trọng lớn, nặng nề, cồng kềnh nhưng lái xe vẫn cố tình phóng đi khiến nhiều người tham gia giao thông khác rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông do phương tiện bỏ chạy gây ra.

Trên quan điểm của tôi, hành vi như vậy, kể cả khi không gây nguy hại lớn, thì vẫn cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung chứ không cần phải đợi đến khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra mới giải quyết".

Theo luật sư Thanh, quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016, hành vi "không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông" chỉ bị phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng (điểm b, khoản 5, Điều 5) và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Mức xử phạt như vậy là quá nhẹ, chưa tương xứng với những nguy hiểm cho xã hội mà người vi phạm gây ra.

Liên quan đến trách nhiệm hình sự của đối tượng Nguyễn Mạnh Thống, luật sư Thanh nêu quan điểm: "Được biết, hiện Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của tài xế Trần Mạnh Thống.

Theo tôi, hành vi của lái xe Trần Mạnh Thống, nếu cơ quan điều tra chứng minh được lái xe này mặc dù đã nhìn thấy Thiếu tá Lê Quang Minh ngã xuống nhưng vẫn cố tình lái xe chèn qua thì Thống có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Còn nếu Thống không biết xe của mình đã đâm vào Thiếu tá Minh thì sẽ bị xử lý về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202, Bộ luật này".

Việt Hương