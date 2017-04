Tạm giam 'nữ quái' lừa gỡ bùa để chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/4, Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, cơ quan này vừa bắt tạm giam Trần Thị Út (38 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan công an, lợi dụng lòng tin của người dân, hàng ngày, Trần Thị Út đi xe khách vượt gần 100km từ tỉnh Cà Mau đến huyện Hồng Dân để xem bói cho người dân địa phương.

Út nói với mọi người rằng mình có khả năng bói toán, gỡ bùa, làm phép do người khác “ém” và có khả năng xua đuổi "tà ma" và cầu vận may. Do mê tín, nhiều người đã đặt chọn niềm tin và đưa tiền cho "nữ quái".

Một cán bộ công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thống kê số tiền mà bà Út đã chiếm đoạt của người mê tín. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã có đủ cơ sở khởi tố đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan chức công an đang xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Linh