Tạm giữ đối tượng dâm ô với con gái của bạn nhậu

Sáng 8/4, Đại tá Bùi Văn Lại, Trưởng Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (SN 1986, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô với bé gái 7 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/4, ông C. (cha của nạn nhân) bức xúc tìm đến công an trình báo về vụ việc con gái ông là cháu X. bị đối tượng Hiệp dâm ô.

Tai cơ quan công an, ông C. trình bày, chiều cùng ngày, gia đình ông có tổ chức tiệc rượu tại nhà và mời Hiệp cùng một số người hàng xóm đến tham dự.

Mọi người uống rượu, hát hò, trò chuyện với nhau vui vẻ từ chiều cho đến tối mới kết thúc. Sau đó, gia đình ông C. đi công việc.

Hiệp ra về, đi được một đoạn thì nhớ ra để quên mũ bảo hiểm ở nhà ông C. nên đối tượng quay lại lấy. Lúc này thấy cháu X. đang ngồi xem tivi một mình, Hiệp đã dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ rồi có hành vi dâm ô với cháu X..

“Sau khi về nhà, tôi như rụng rời tay chân khi nghe con gái mách Hiệp dụ dỗ thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Bức xúc trước hành động của Hiệp, gia đình tôi tức tốc đến cơ quan công an trình báo”, ông C. cho biết.

Đại tá Lại cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin trình báo của gia đình nạn nhân lực lượng Công an thị xã An Khê thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Hồ Nam