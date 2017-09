Tạm giữ hai anh em truy sát nam thanh niên ở tiệm game

Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ hai anh em Nguyễn Văn Trí (SN 1997) và Nguyễn Trường Giang (SN 2000, cùng ngụ quận 6) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, trong lúc ngồi chơi game bắn cá ở một tiệm trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, Trí bị Nguyễn Bá C. (SN 1989, ngụ quận 6) hiểu lầm, dùng tay đánh vào lưng Trí.

Bị đánh, Trí về nhà kể lại sự việc với Giang. Sau đó, cả hai bàn bạc, rủ nhau đi trả thù bằng cách mang mã tấu tự chế và tuýp sắt nhọn đi đến tiệm game để gặp C..

Hai anh em Trí và Giang bị bắt ngay sau khi gây án.

Tại đây, Trí dùng tuýp đánh tới tấp vào người C., rồi truy đuổi khiến nạn nhân ngã nhào. Lúc này, Trí cầm tuýp sắt đầu nhọn đâm vào người C., còn Giang cầm mã tấu chém 3-4 nhát vào lưng nạn nhân. C. cố gắng bỏ chạy vào chục mét thì ngã gục.

Thấy đối thủ bị thương nặng, Trí và Giang dùng xe máy đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, hai đối tượng vứt hung khí xuống kênh Tân Hoá (quận 6).

Nhận được tin báo từ người dân, công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt được nghi phạm gây án.

Nhiều hung khí công an thu giữ được từ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Trí và Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài 2 đối tượng, lực lượng chức năng còn tạm giữ Lê Hoàng Minh (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra. Trước đó, Minh chứng kiến vụ việc nhưng không trình báo cơ quan chức năng.