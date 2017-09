Tạm giữ người vợ dùng dao đâm chồng tử vong trong nhà trọ

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can Dương Thị Lý (41 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 17/9, ông Trần Văn C. (50 tuổi, chồng Lý, ngụ tỉnh Bình Dương) đi chơi về nhà trọ trên đường An Phú 26, khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra mâu thuẫn với Lý.

Trong lúc cãi vã, ông C. đã dùng tay tát mạnh vào mặt Lý. Tức giận về hành động của chồng, Lý đã lấy con dao nhọn ở trên bếp, đâm thẳng vào vùng ngực khiến ông C. gục tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, Lý chạy ra thông báo cho chủ nhà cùng nhiều người khác hỗ trợ đưa ông C. đi bệnh viện. Thế nhưng, nạn nhân đã tử vong với vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.