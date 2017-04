Tâm sự buồn của gia đình 'trùm' giang hồ Đức 'Cổ Lễ'

Mới đây, Đức “Cổ Lễ” – một giang hồ cộm cán nổi khắp Bắc – Nam bị đâm chết khi đang điều trị bệnh tâm thần ở viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Người thân của Đức "Cổ Lễ" cho rằng, cần phải làm sáng tỏ cái chết của nạn nhân.

Chiều 15/4, đại diện viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác nhận thông tin về vụ ẩu đả giữa Mạc Như Thân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (34 tuổi, còn gọi là Đức “Cổ Lễ”), khiến Đức tử vong.

Theo đó, sáng 15/4, trong lúc làm vệ sinh cá nhân, Đức và Thân xảy ra mâu thuẫn nên cãi, đánh nhau. Thân dùng vật nhọn đâm vào ngực Đức nhiều nhát.

Khu nhà Đức "Cổ Lễ" nằm điều trị và bị Mạc Văn Thâu đâm tử vong.

Ngay sau khi nhận được hung tin, chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau đó, người thân của Đức “Cổ Lễ” đã có mặt tại viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Ông B., một người thân trong gia đình Đức “Cổ Lễ” cho hay: “Thông tin phía gia đình chúng tôi được biết, vào 5h30 sáng ngày 15/4/2017, đối tượng Mạc Văn Thân từ phòng giám định tâm thần tầng 2 xuống tầng 1 - khu điều trị của bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (Đức “Cổ Lễ” – PV) để đâm Đức tử vong".

"Như gia đình tôi được biết, giữa Mạc Văn Thân và Nguyễn Văn Đức không có hiềm khích. Bởi Thân vốn ở trên tầng 2, sống cách ly với tầng 1 - nơi Đức ở. Hơn nữa, tầng 1 có bảo vệ và camera giám sát chặt chẽ”, ông B. chia sẻ thêm.

Cũng theo một số người thân của Đức “Cổ Lễ”, việc Đức bị sát hại còn có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ. Theo như họ nói, với sức khoẻ của mình, Đức không dễ bị một người hạ gục dễ dàng như vậy.

Về việc Đức "Cổ Lễ" bị đâm chết, đại diện viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, Đức và Thân đều được công an các địa phương đưa đến khám và điều trị bắt buộc tại đây do có biểu hiện về tâm thần. Việc hai bệnh nhân lao vào đánh nhau rồi đâm nhau chỉ là hành động bộc phát, diễn ra quá nhanh nên nhân viên của Viện đã không ngăn cản kịp. Vật nhọn để đâm cũng là do bệnh nhân nhặt được để dùng chứ không phải là dao.

Trong khi đó đại diện Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do những người liên quan là những bệnh nhân tâm thần nên có thể sẽ không khởi tố vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, thi thể của Đức đã được gia đình đưa về Bắc để mai táng.

Đoàn Tân