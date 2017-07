Tàn quân IS sẽ đi đâu sau khi thất thủ ở Mosul, Raqqa?

Đông Nam Á cảnh giác cao độ

Malaysia hiện cảnh giác cao độ với những phiến quân khủng bố trốn chạy khỏi Iraq sau khi lực lượng Chính phủ nước này tuyên bố chiến thắng trước lực lượng IS ở Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm 10/7 dẫn các thông tin tình báo cho biết, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trốn chạy khỏi Trung Đông đang lên kế hoạch chuyển căn cứ hoạt động sang khu vực Đông Nam Á.

Malaysia hiện cảnh giác cao độ với những phiến quân khủng bố trốn chạy khỏi Iraq. Ảnh minh hoạ.

Giới chức Malaysia cho rằng, các chiến thắng trong cuộc chiến với IS ở Mosul, Raqqa và Aleppo đã khiến rất đông phiến quân chạy trốn khỏi Trung Đông. Và bởi vậy, Malaysia cần cảnh giác cao độ.

“Những gì xảy ra ở Trung Đông đã ảnh hưởng trực tiếp tới Malaysia”, ông Hishammuddin Hussein cho biết. “Họ (Iraq, Syria) tuyên bố không còn phiến quân IS ở Mosul và Raqqa sau các cuộc tấn công của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng sẽ đi đâu?”, ông Hishammuddin Hussein đặt ra nghi vấn.

“IS đã tuyên bố, chúng muốn thiết lập các cơ sở tại nhiều nơi, trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Khu vực này (Đông Nam Á) sẽ là trọng tâm của chúng. Mỗi nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”, Bộ trưởng Hussein cho biết.

Đối mặt với nguy cơ khủng bố ngày càng tăng, Bộ trưởng Hussein trong tuần này sẽ tới thăm Ả-rập, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Bahrain, để thu thập các thông tin tình báo mới nhất về các phiến quân cũng như nơi ẩn náu của chúng.

Hiện, Malaysia đã tăng cường an ninh tại các cửa khẩu ở biên giới, đặc biệt là dọc bờ biển phía Đông. Quân đội Malaysia cũng đã tăng cường lực lượng, khí tài tới biển Sulu, gần với Marawi, nơi Philippines đang tấn công các phiến quân thân IS.

Các chuyên gia cảnh báo, ảnh hưởng của IS đã lan rộng trong khắp Đông Nam Á trong thời gian qua, với hơn 60 nhóm vũ trang trong khu vực cam kết trung thành với IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đánh giá, khủng bố đã trở thành “mối lo ngại về an ninh lớn nhất” trong khu vực.

Ông khẳng định, Philippines đã trở thành điểm đến của các nhóm cực đoan. Năm 2016, một đoạn video chiếu cảnh những người đàn ông vũ trang cầm súng trường và các loại vũ khí khác trên nền nhạc Arab đã được phát tán rộng rãi trên mạng. Trong video, một tay súng người Malaysia kêu gọi những kẻ ủng hộ IS rằng: "Nếu không thể đến chiến đấu ở Trung Đông có thể tới Philippines”.

IS sẽ về đâu sau những thất bại?

Việc IS liên tiếp thua trận ở nhiều khu vực trên thế giới sẽ là cơ hội cho al-Qaeda ở Iraq, Syria và những nơi khác phát triển.

Chuyên gia về khủng bố Bruce Hoffman phân tích, một số chiến binh IS sẽ xem al-Qaeda như lựa chọn để tiếp tục cuộc thánh chiến của chúng.

Một số thành viên IS có thể tránh quay về quê hương do lo ngại cơ quan an ninh ở địa phương sẽ dễ dàng phát hiện. Thay vào đó, chúng sẽ tới một số vùng đất thánh chiến mới. Điểm đến của chúng thường là Libya, Bắc Kavkaz, Nigeria, những nơi này lá cờ IS đã từng tung bay.

Lực lượng đặc nhiệm Iraq (ISOF) dẫn giải hai phần tử Hồi giáo ở thành cổ Mosul.

Một số chiến binh IS ở Syria và Iraq hiện nay có thể lựa chọn chuyển tới nhập nhóm với các phần tử cực đoan ở Sinai, hay sang hẳn Afghanistan, giống như các chiến binh al-Qaeda đã di tản hàng loạt sang Iraq và Yemen sau sự kiện 11/9.

Chúng sẽ sang các nơi đó theo con đường nhập cư và đi một mình. Hành trang của chúng sẽ là các kỹ năng chiến đấu trên thực địa ở Syria và Iraq.

Những phiến quân IS này có thể ẩn náu trong rừng rậm, nhưng cũng có thể sở hữu phương tiện hiện đại, có tiền bạc và có mối liên hệ chặt chẽ với tổng hành dinh IS.

IS có tồn tại được hay không, phụ thuộc nhiều vào cách xử lý tình hình ở Iraq và Syria sau xung đột.

Tổ chức khủng bố này đã thể hiện kỹ năng của mình trong việc lợi dụng căng thẳng giáo phái và việc gây khủng bố để buộc các cộng đồng phải quy phục mình.

Nhà phân tích Michael Knights nhận định: “Nếu thiếu các nỗ lực quyết tâm xây dựng hòa bình giữa các giáo phái và sắc tộc, thì nền chính trị ở Diyala sẽ tiếp tục để cho IS và các đồng minh của nó nhận thêm nhiều tân binh trong các năm tới”.

Nếu không muốn IS tái sinh ở Mosul, thì người ta cần phải làm rất nhiều việc để xoa dịu hận thù sắc tộc, giáo phái luôn âm ỉ.

Đào Vũ