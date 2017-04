Tăng án kẻ giết người vì không xin được số điện thoại ‘tình địch'

Bị cáo Bảo bị tăng án từ 5 năm tù lên 6 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h, ngày 4/5/2016, Bảo thấy thanh niên tên Thương (chưa xác định được lai lịch) có đùa giỡn với chị Nguyễn Thị H. (vợ của Bảo). Chỉ vậy, Bảo cũng tỏ ra ghen tức.

Đến khoảng 21h30' cùng ngày, Bảo chở chị H. và con đi ăn thì vợ chồng Bảo tiếp tục xảy ra mâu thuẫn về việc H. đùa giỡn với Thương.

Lúc này, Bảo lấy điện thoại gọi cho anh C. để xin số điện thoại của Thương nhưng C. nói không có và ngắt máy. Bảo tiếp tục gọi lại, anh C. nghe máy và nói Thương cũng đang tìm Bảo.

Nghe thế, Bảo chở vợ con quay lại nhà anh C. tại khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Khi đến nhà anh C., Bảo gặp vợ anh C. và có lời qua tiếng lại.

Khoảng 22h45', anh C. từ trong nhà cầm dao đi ra chém Bảo. Bảo đưa tay lên đỡ thì bị anh C. tiếp tục chém. Trong lúc giằng co, Bảo giật được con dao của anh C. và đâm ba nhát vào người anh C..

Khi thấy anh C. ra nhiều máu và kêu đau, Bảo mới dừng lại và cùng mọi người đưa anh C. đi cấp cứu. Ngày 7/5/2016, anh C. chết tại bệnh viện.

Với hành vi này, Bảo bị TAND quận 12 xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Cho rằng bản án quá nặng, Bảo kháng cáo xin giảm một phần hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội và mong được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định, hành vi của Bảo là nguy hiểm nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Xét thấy mức án TAND quận 12 tuyên là chưa tương xứng, chưa đúng bản chất của vụ án nên HĐXX đã tăng án từ 5 năm lên 6 năm tù đối với Bảo về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ngoài bản án hình sự, Bảo còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 120 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 1,7 triệu đồng cho mỗi người con của nạn nhân.

Ngọc Hoa