Tập 5 “Glee Việt Nam”: Rocker Nguyễn tung chiêu tán tỉnh Cindy V

Tập 5 "Glee Việt Nam" hé lộ thêm nhiều diễn biến mới của mối tình tay tư Hạ Quyên (Angela Phương Trinh), Đăng Phương (Rocker Nguyễn), Phi Long (Hữu Vi) và Minh Ánh (Cindy V).

Cùng lúc đó, Hoàng Minh (Đỗ An) tìm được thành viên thứ 12 – Trà My (Thảo Trang) để lắp vào vị trí trống mà Minh Ánh để lại. Về phía Minh Ánh, nhận ra không thể thiếu bạn bè, ở phút cuối cùng, cô đã quay lại vị trí ca sĩ dự bị của CLB để cùng các bạn hoàn thành tiết mục trình diễn trước khán giả.

Sự xuất hiện của Thảo Trang (vai Trà My) đã mang đến diễn biến thú vị cho Glee.

Trong đó, sự góp mặt của ca sĩ “xấu lạ” Thảo Trang trong vai diễn Trà My đã mang đến làn gió mới cho CLB Glee. Là cựu sinh viên của trường cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao, Trà My vì theo đuổi đam mê ca hát nên đã bỏ học ngang. Không quá khó để Hoàng Minh có thể tìm được Trà My và thuyết phục cô trở về “tìm lại hào quang”.

Tham gia Glee sẽ là cơ hội để Trà My có thể “lấy lại những gì đã mất và xây dựng lại hình ảnh của mình”. Khó có thể phủ nhận giọng hát tuyệt vời của Trà My, nhưng cách ứng xử không phù hợp, cùng những tật xấu của cô gái suốt ngày làm bạn với rượu đã tạo những ảnh hưởng không tốt đến các thành viên của Glee. Điều này khiến Hoàng Minh rất đau đầu tìm hướng giải quyết.

Trà My rời bỏ Glee để tìm con đường riêng.

Cuối cùng, “khi thấy những giọt mồ hôi trên gương mặt của các em, dường như tôi đang cướp đi ánh hào quang của chúng”, thế nên, Trà My đã quyết định rời bỏ sân khấu không thuộc về mình để theo đuổi mục tiêu vẫn còn đang dang dở.

Ở một diễn biến khác, câu chuyện Hạ Quyên mang thai được hé lộ ở tập trước đã đưa hai nhân vật Đăng Phương lẫn Phi Long đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc rất phức tạp. Từ một kẻ xấu tính và chuyên bắt nạt người khác, Phi Long bất ngờ thay đổi thành một chàng trai tử tế và có thể chăm lo cho cô gái mình yêu.

Dành rất nhiều công sức và thời gian để theo đuổi Hạ Quyên, nhưng Phi Long vẫn bị phớt lờ và từ chối hết lần này đến lần khác. Anh chàng thậm chí còn phải chịu đựng nhiều cảnh âu yếm, thân mật của Hạ Quyên và Đăng Phương ngay trước mắt.

Được đáp lại tình cảm bằng một cú đá đau điếng cộng thêm những nỗi niềm bấy lâu nay dồn nén lại, Phi Long đã quyết định tung tin Hạ Quyên đang có thai với Đăng Phương cho các thành viên trong CLB Glee. Đây như là một cách để gây áp lực lên cho Hạ Quyên và sau chuyện này, Phi Long có thể giành lại được cô nàng từ tay Đăng Phương?

Tin đồn Hạ Quyên có thai với Đăng Phương gây chú ý trong CLB Glee.

Cùng lúc đó, vì mong muốn giành được học bổng âm nhạc, và cùng CLB Glee giành chiến thắng ở vòng loại, Đăng Phương đã dùng tung chiêu tán tỉnh Minh Ánh, rồi từ đó thuyết phục cô nàng quay trở lại CLB. Cả hai dành thời gian để luyện tập, hẹn hò rồi … “khóa môi” ở sân bóng rổ.

Chưa kịp vui mừng khi nhận được sự quan tâm và tình cảm của Đăng Phương dành cho mình, Minh Ánh lại phát hiện Hạ Quyên có thai và “tác giả” chính là… Đăng Phương. Thông tin này khiến cô nàng vô cùng tức giận và thất vọng vì cảm giác bị lừa dối.

Nhưng, cùng lúc đó Đăng Phương lại tán tỉnh và "khóa môi" Minh Ánh.

Về phía Đăng Phương, anh cũng nhận ra tình cảm dành cho cô bấy lâu nay vẫn chưa phai mờ. Chính điều này đã làm cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn và rồi, chuyện tình Hạ Quyên – Đăng Phương – Minh Ánh sẽ đi về đâu?

Sẽ còn nhiều diễn biến mới lạ và gây cấn trong những tập tiếp theo, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ. Tập 6 “Glee Việt Nam” sẽ lên sóng vào lúc 19h thứ Sáu, ngày 29/9.