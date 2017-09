Tổng quan phương án quy hoạch dự án FLC Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An, có ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An.

Về phía Tập đoàn FLC, có bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn.

Theo thông tin từ ông Đặng Tất Thắng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, sau 3 tháng Tập đoàn FLC chính thức tới làm việc với UBND tỉnh Nghệ An vào tháng 6/2017, công ty đã phối hợp cùng với các chuyên gia, tư vấn nước ngoài tổ chức hơn 10 buổi khảo sát phương án đầu tư quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Nghệ An tại khu vực bãi Tiền Phong, bãi Hải Đồn và bãi Lữ, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Ông Đặng Tất Thắng – đại diện Tập đoàn FLC giới thiệu kế hoạch đầu tư dự án FLC Nghệ An.

Theo kế hoạch, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại huyện Nghi Lộc rộng 460ha, bao gồm 24 hạng mục tiêu chuẩn quốc tế như sân golf 18 lỗ quy mô gần 100 ha; khu khách sạn và condotel từ 1000 – 2500 phòng; trung tâm Hội nghị quốc tế 1.000 chỗ; biệt thự nghỉ dưỡng hướng hồ điều hòa trên núi; khu shophouse; khu đô thị; công viên chủ đề và vườn thú tương tác; khu thể thao mạo hiểm và cắm trại... Tập đoàn FLC dự tính tổng mức đầu tư quần thể FLC Nghệ An sẽ vào khoảng gần 10.000 tỷ đồng.

Phối cảnh minh họa ý tưởng đầu tư khu condotel 6 sao trong quần thể FLC Nghệ An.

Trên cơ sở này, Tập đoàn FLC đề xuất UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành địa phương tạo điều kiện phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai phương án giải phóng mặt bằng tổng thể để chính thức khởi công xây dựng dự án vào tháng 3/2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao phương án đầu tư dự án quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC. Ông nhấn mạnh đây là một dự án trọng điểm, có quy mô lớn dự kiến sẽ tạo nên một diện mạo mới cho huyện Nghi Lộc, thúc đẩy ngành du lịch tại Nghệ An phát triển mạnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm đầu tư của Tập đoàn FLC.

Đồng thuận với những đề xuất của Tập đoàn FLC về quy mô, ranh giới và phương án đầu tư dự án quần thể nghỉ dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao cho các ngành liên quan và huyện Nghi Lộc khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và tạo điều kiện thuận nhất cho Tập đoàn FLC nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết và triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC cũng đã trao ủng hộ Nghệ An 2 tỷ đồng nhằm giúp đỡ người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Sau buổi làm việc tại Nghệ An, Tập đoàn FLC cũng đã tới thăm hỏi và trao tặng đồng bào tại Hà Tĩnh 3 tỷ đồng, trao ủng hộ đồng bào Quảng Bình 4 tỷ đồng, là các tỉnh miền Trung bị thiệt hại thiên tai nặng nề nhất.

Tập đoàn FLC trao ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng cơn bão số 10.

Song song các dự án quần thể đang được vận hành và triển khai tại Thanh Hóa, Bình Định, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình… FLC Nghệ An của Tập đoàn FLC hứa hẹn sẽ là dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Nghệ An, tạo điều kiện thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng chú trọng vào dịch vụ, đưa thương hiệu du lịch Nghệ An đến với đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

