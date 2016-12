Tàu cá Hàn Quốc có 3 thuyền viên Việt Nam gặp nạn

Theo nguồn tin từ anh Trần Văn Phương (một thuyền viên đang làm việc tại cảng Guryongpo, Hàn Quốc) cho hay, đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản, một tàu cá tại Hàn Quốc bốc cháy dữ dội khiến hàng chục thuyền viên tháo chạy thoát thân. Trong số 15 thuyền viên trên thuyền có 3 người Việt Nam. Dù được lực lương chức năng khẩn trương cứu hộ nhưng chiếc tàu đã cháy rụi rồi chìm xuống biển. Tuy nhiên, vì vụ việc xảy ra ngay tại cảng nên các thuyền viên đã thoát nạn.

Rất đông người dân đứng theo dõi.

Vào khoảng 13h (giờ Việt Nam) ngày 28/12/2016, một chiếc tàu cá mang số hiệu Chu Giong Ho NO.33 chuẩn bị rời cảng Guryongpo thuộc tỉnh Pohang (Hàn Quốc) thì bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh theo dòng điện trên tàu khiến 15 thuyền viên hoảng loạn tìm cách tháo cháy.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tàu được xác định là do chập điện dưới khoang máy. Dù lực lượng chức năng khẩn trương đến cứu hộ đưa tàu vòi rồng và hàng chục xe cứu hỏa nhưng phải sau 3 giờ đồng hồ ngọn lửa trên tàu mới được dập tắt. Vụ cháy làm thiêu rụi chiếc tàu và tất cả các vật dụng trên tàu. Ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Chiếc tàu bốc cháy dữ dội.

Được biết, 3 thuyền viên người Việt Nam trên chiếc tàu bị cháy gồm: Anh Thanh (quê phường Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Quảng Bình); anh Định và anh Quy (cùng ngụ tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tất cả các thuyện viên Việt Nam trên chiếc tàu cá gặp nạn đã qua Hàn Quốc làm việc dưới dạng xuất khẩu lao động. Các thuyền viên đều thuộc diện khó khăn và phải vay mượn tiền để đóng phí qua Hàn Quốc làm việc với hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận con tàu để cứu người

Anh Thanh cho biết: “Tất cả các thuyền viên trên tàu bị cháy đều an toàn. Khi phát hiện tàu bị cháy, mọi người trên tàu lập tức tìm cách tháo chạy thoát thân. Do tàu đang ở bến nên việc rời khỏi tàu không gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang nghĩ số mình còn may mắn, nếu tàu đã rời cảng ra ngoài khơi thì tất cả mọi người trên tàu không biết sẽ thế nào. Thời tiết lúc bấy giờ rất lạnh nên việc nhảy xuống biển để thoát nạn chưa chắc là biện pháp tốt vì có thể chết vì lạnh”.

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa được điều động đến

Trong khi đó, anh Trần Văn Phương (một thuyền viên người Việt Nam đi tàu cá khác tại hiện trường) cho biết thêm: “Tàu của chúng tôi cũng đang cập cảng và đang chuẩn bị cho một hành trình rời bến để ra khơi đánh bắt hải sản. Khi đang dọn dẹp trên tàu, chúng tôi hốt hoảng vì tàu cá đậu gần tàu mình lửa bốc cháy dữ dội. Lúc bấy giờ, mọi người sợ quá chạy tán loạn lên bờ và chỉ biết đứng nhìn. Không lâu sau đó, một chiếc tàu chở vòi rồng đến cứu hộ và nhiều xe cứu hỏa cũng được điều”.

Nhân Tâm