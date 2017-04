Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand lần đầu tiên cập cảng Đà Nẵng

Chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chứng cho mối quan hệ song phương và bền chặt về mặt quốc phòng giữa New Zealand và Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tư lệnh Lục quân New Zealand, Thiếu tướng Peter Kelly hồi tuần qua.

Nghi thức đón tiếp tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi được đón tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE KAHA tới Đà Nẵng. Chuyến thăm chính thức là biểu tượng của mối quan hệ về mặt quốc phòng ngày càng mạnh mẽ, chia sẻ và các cam kết về hợp tác an ninh, cũng như lớn hơn nữa mối quan hệ song phương sâu sắc giữa đất nước chúng tôi và Việt Nam. Tôi rất hài lòng khi biết rằng chuyến thăm của tàu TE KAHA sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ của chúng tôi với TP. Đà Nẵng năng động, trong bối cảnh cuối năm thành phố sẽ trở thành trung tâm chú ý của thế giới với việc Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chỉ huy trưởng tàu cũng sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK5 và Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Chưa hết, thủy thủ tàu sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, thiện nguyện khác.

Tàu HMNZS TE KAHA có chiều dài 118m, chiều rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng giãn nước 3.600 tấn. Tàu có tầm hoạt động 11.000km, đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng. Hệ thống vũ khí trên tàu gồm: 1 pháo hạm 127mm, tên lửa đối không tầm ngắn Rim-7 Sea Sparrow, tổ hợp pháo 6 nòng cỡ 20mm Phalanx, súng máy 12,7mm và 2 cụm máy phóng ngư lôi cỡ 324mm.

Nhâm Thân - Duy Cường