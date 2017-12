Theo nhà xuất bản ET News của Hàn Quốc, các nhà sản xuất xe điện trên thế giới sẽ không nhận được nguồn cung cấp pin từ Panasonic Nhật Bản, do phải đáp ứng nhu cầu cho Model Tesla 3. Do đó, một số công ty khác đã phải tìm các nguồn cung cấp pin từ các hãng như: Samsung, LG và Murata.

Tesla có thể gây ra tình trạng thiếu hụt pin toàn cầu.

Do nguồn cung hạn hẹp, hàng loạt các công ty bao gồm cả các công ty IT và các nhà sản xuất xe điện khác sẽ không nhận được đơn hàng pin cho đến giữa năm 2018.

"Không thể mua pin trụ ở Nhật Bản và chúng tôi thậm chí còn nhận được thông báo từ Panasonic rằng, họ sẽ không bán pin hình trụ nữa ", một đại diện của một nhà phân phối pin Nhật cho hay. "Chúng tôi không thể mua sản phẩm của Samsung, LG và thậm chí cả các sản phẩm của Samsung và LG đã được sản xuất tại Trung Quốc".

Các nguồn tin khác cho biết, dự án xây dựng siêu nhà máy Gigafactory của Tesla và sự phụ thuộc vào năng lượng tái tạo là nguyên nhân chính gây ra vụ việc.

Hiện, Tesla và Panasonic hiện đang hợp tác xây dựng siêu nhà máy Gigafactory khổng lồ tại Nevada, Mỹ. Đây sẽ là công xưởng khổng lồ, nơi tập trung sản xuất pin lithium-ion dành cho các dòng xe điện của Tesla.

Hãng công nghệ Mỹ kỳ vọng, tính tới năm 2020, sản lượng pin có thể đủ đáp ứng cho 500 ngàn chiếc xe điện mỗi năm. Thậm chí, công suất nhà máy có thể vượt qua mức dự tính ban đầu của Tesla.

Với quy mô khổng lồ như vậy, Gigafactory còn là nơi cung ứng pin cho nhiều đối tác khác trên toàn cầu như Toyota, Audi, Ford hay Mazda.

