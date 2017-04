Tesla triệu hồi xe điện Model S và Model X do lỗi phanh tay

Tesla - thương hiệu ô tô đắt giá nhất nước Mỹ mới đây vừa ra thông báo về việc triệu hồi tới hai mẫu xe điện là Model S và Model X do liên quan tới lỗi phanh tay.

Theo đó, những chiếc xe điện Tesla Model S và Model X nằm trong diện bị ảnh hưởng được sản xuất từ tháng 2/2016 đến tháng 10/2016. Tổng số xe bị ảnh hưởng lên tới 53.000 chiếc trên toàn cầu, trong đó có khoảng 31.000 chiếc tại thị trường Mỹ.

Tổng số xe Tesla Model S và Model X bị ảnh hưởng lên tới 53.000 chiếc trên toàn cầu.

Nguyên nhân được hãng đưa ra là do gặp vấn đề về lỗi phanh tay trong quá trình sản xuất. Lỗi này khiến chiếc xe đang di chuyển trên đường có thể bị kẹt hoặc dừng lại đột ngột và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Những khách hàng có xe nằm trong đợt triệu hồi sẽ được hãng tiến hành kiểm tra và thay thế phụ tùng hoàn toàn miễn phí. Thời gian tiến hành việc triệu hồi bắt đầu từ ngày phát đi thông báo và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2017.

Tesla hiện ước tính chỉ có khoảng 2% tổng số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng. Đây không phải là lần đầu tiên Tesla tiến hành triệu hồi đối với hai mẫu xe điện Tesla Model S và Model X.

Trước đó, vào tháng 4/2016, Tesla từng ra lệnh triệu hồi đối với 2.700 chiếc xe điện Model X tại thị trường Mỹ do liên quan đến hệ thống ghế ngồi.

Một đợt triệu hồi khác diễn ra vào tháng 12/2016 khi ảnh hưởng đến mẫu xe Model S đời 2012-2016 do liên quan tới túi khí an toàn Takata. Hay vào tháng 11/2015, Tesla cũng từng ra chiến dịch thu hồi khoảng 90.000 chiếc Model S do lỗi thắt dây an toàn.

Lê Ngà