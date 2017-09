Thái Bình: Cháy lớn hoành hành 1 đêm thiêu rụi nhà máy sợi

Ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết: Cho đến sáng nay, 3/9 vụ cháy xảy ra tại xã Tây An đã được dập tắt.

Theo đó, vào khoảng 19h15 phút ngày 2/9, công nhân phát hiện đám cháy phát ra tại khu vực nhà kho của công ty TNHH thương mại dệt may An Nam liền hô hoán mọi người lao vào dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa bắt nhanh và nhanh chóng lan rộng khiến các công nhân không thể dùng bình chữa cháy dự phòng dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng PCCC Công an tỉnh Thái Bình điều động 7 xe cứu hoả cùng 100 cán bộ, chiến sĩ và hơn 500 chiến sĩ thuộc Công an huyện Tiền Hải, ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung đoàn 8, cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Tây An, công nhân trong công ty tham gia chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Bình nỗ lực khống chế không để đám cháy lan rộng.

Lực lượng chức năng khoanh vùng 3 kho nguyên liệu bông và sợi để tránh lây lan sang các nhà kho khác và các xí nghiệp bên cạnh.

“Đến 4h sáng 3/9, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Hiện nay lực lượng cứu hoả, quân sự vẫn đang ở lại để xử lý tiếp một số đám cháy còn âm ỉ”, ông Phạm Văn Nghiêm nói.

Theo ông Nghiêm, do là ngày nghỉ lễ nên vụ cháy lớn xảy ra không gây thiệt hại về người. Thống kê ban đầu, vụ cháy thiêu rụi khoảng 3.000 tấn bông; 155 tấn sợi; 2 máy đóng kiện tự động và 1 máy làm bông; 3 nhà kho mỗi nhà kho khoảng 800m2, bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đặng Phục