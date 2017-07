Thái Bình: Nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi bạn chở ra bến xe buýt

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 18/7, em Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú tại thôn Bích Đoài, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, vừa học hết lớp 9) rời nhà mà không thông báo cho gia đình biết.

Nữ sinh H. được đánh giá là xinh đẹp và ngoan hiền (Ảnh gia đình cung cấp).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, vào chiều ngày 20/7, ông Phạm Đức Hảo – Trưởng Công an xã Thái Nguyên xác nhận: “Tại địa phương vừa xảy ra sự việc nữ sinh H. bị mất tích. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực tìm kiếm từ phía gia đình, công an, chính quyền vẫn chưa có kết quả”.

Cụ thể, ông Hảo cung cấp thông tin, H. là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em. Bố H. đi làm ăn trong miền Nam. Chị của H. thì đang theo học đại học trên TP.Thái Bình. Vào thời gian H. mất tích chỉ có nữ sinh này ở nhà vì mẹ H. đi đám cưới tại một tỉnh phía Nam và có đưa con út đi cùng.

Sáng 18/7, H. đã mượn một chiếc xe đạp điện của một gia đình hàng xóm rồi nhờ em M. (SN 2001, là bạn gần nhà) chở ra bến xe buýt thuộc Km1, QL37, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Sau đó, H. bảo M. đi xe đạp điện về trả hàng xóm, còn bản thân thì lên ô tô đi đâu chưa rõ.

Khi những người thân không thấy H. đâu, M. mới biết rằng bạn mình đi chơi xa mà không báo gia đình.

Trong 2 ngày 18 và 19/7, gia đình H. đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện vào số điện thoại mà H. mang theo nhưng không hề nhận được phản hồi dù điện thoại vẫn đổ chuông.

Đến chiều 19/7, gia đình đã trình báo sự việc em H. mất tích đến Công an xã Thái Nguyên. Ngay sau đó, ban Công an xã Thái Nguyên đã thông báo lên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Thái Thụy để cơ quan này có những chỉ đạo cần thiết trong việc tìm kiếm em.

Ông Hảo cho biết thêm, theo nhận định của Công an xã Thái Nguyên, có thể gia đình em H. đi vắng hết, một mình ở nhà khiến H. có cảm giác buồn chán. Mặt khác, H. có biểu hiện yêu đương, quan hệ tình cảm với một thanh niên tên là S. (chưa rõ năm sinh, lai lịch) nên có thể nữ sinh này đã tự ý bắt xe đi chơi với người yêu mà không thông báo cho gia đình.

Hiện tại, Công an huyện Thái Thụy đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực tìm kiếm nữ sinh H..

Minh Sơn