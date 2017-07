Thái Nguyên: Phát hiện thi thể 3 nạn nhân đuối nước trôi dạt vào bờ

Sáng ngày 8/7, người dân xã Lam Vỹ, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên bàng hoàng phát hiện 3 thi thể trôi dạt vào bờ dưới sông Cầu (đoạn giáp ranh với khu nam Chợ Đồn). Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và đồng thời báo lên cơ quan Công an huyện Định Hóa để phối hợp tìm ra nguyên nhân.

Phát hiện thi thể của 3 người trôi dạt vào bờ sông.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hạc Sơn Linh – phó Trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết: “Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân do bị đuối nước. Gia đình này gồm 4 người là 2 vợ chồng và 2 đứa con điều khiển xe ô tô đi qua khu vực đập tràn thuộc xã Linh Thông thì xe bị rơi xuống Sông và trôi dạt về sông Cầu, xã Lam Vỹ. Hiện, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của 3 người. Gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về mai táng. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm thi thể còn lại”.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định là anh Lý Hải L. (SN 1984, cán bộ kiểm lâm huyện Phú Bình, Thái Nguyên), Lý Hải D. (SN 2013, con trai út anh L.), Phạm Thị H. (SN 1984, vợ anh L.), Lý Hải Ph. (SN 2010, con trai cả anh L. hiện chưa tìm thấy thi thể - PV), cùng trú tại xóm Hợp Thành, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện, cơ quan Công an huyện Định Hóa đang tích cực tìm kiếm thi thể còn lại.

Công Đức