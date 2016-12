Muốn cai thuốc lá, quý ông nên uống loại sinh tố này 3 cốc/ngày

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, một thầy lang chia sẻ bài thuốc từ loại thực phẩm vô cùng đơn giản giúp cánh mày râu có thể cai thốc lá một cách hiệu quả. Theo vị thầy lang này, cây cải xoong là số ít những cây thuốc Nam có công dụng tốt cho người nghiện thuốc lá, nó có tác dụng giải độc nicotin và chống hôi miệng. Tác dụng tuyệt vời của cây cải xoong sẽ thấy hiệu quả theo từng ngày.

“Người thường xuyên bị chảy máu chân răng ăn cải xoong thường xuyên cũng hết. Ngoài ra, dịch trong cây cải xoong tươi còn có công dụng kích thích tiêu hóa làm ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt. Trong cải xoong có nhiều yếu tố vi lượng như Calci, mangan, natri, kali, sắt, kẽm, magie, đồng và phosphor, i-ốt”, vị thầy lang viết.

Cải xoong có tác dụng giải độc nicotin trong thuốc lá (Ảnh minh họa).

Để giúp quý ông có thể cai nghiện thuốc lá hiệu quả mà không tốn chí phí, theo vị thầy lang này, dùng cải xoong nên dùng tươi liều lượng 30g/ngày dưới dạng ăn sống hoặc làm sinh tố pha đường uống. Nếu dùng đun nấu một số hoạt chất dễ bay hơi, một số không tan trong nước nhất là thành phần tinh dầu chiếm 0,05% sẽ không có cơ hội hấp thu vào cơ thể.

Sinh tố cải xoong giúp cai thuốc lá rất hiệu quả (Ảnh minh họa).

Liên quan đến bài thuốc cai nghiện thuốc lá từ cây cải xoong đang được lan truyền trên mạng, PV đã liên hệ với lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) và nhận được câu trả lời: “Uống nước ép rau cải xoong vài lần mỗi ngày giúp ức chế sự hoạt hóa của các chất gây ung thư từ môi trường và các độc tố có trong khói thuốc”.

Theo lương y Trung, nicotin có trong thuốc lá là một chất gây nghiện, do đó việc cai thuốc lá cần thời gian dài và rất dễ tái nghiện. Do vậy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn rất nhiều so với cộng đồng.

“Việc giúp những người này cai thuốc lá là ưu tiên ngăn ngừa ung thư hàng đầu. Cải xoong là một vị thuốc Nam, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cũng như giảm nguy cơ ung thư”, lương y Trung nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 40.000 người chết do hút thuốc lá và hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng từ khói thuốc lá do hít phải. Trong khói thuốc lá có tới hơn 200 chất độc hại có thể gây ung thư đường hô hấp, các bệnh tim mạch...

N.Giang