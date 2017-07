Thanh Bùi lần đầu đưa vợ và 2 con trai sinh đôi đi sự kiện

Sau khi kết hôn với Trương Huệ Vân, nhạc sĩ Thanh Bùi khá kín tiếng về cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy, nhiều khán giả tò mò về cuộc sống gia đình của nhạc sĩ tài năng này.

Vợ chồng Thanh Bùi - Huệ Vân

Vừa qua, vợ chồng Thanh Bùi đã đưa cặp song sinh đến một sự kiện. Hai con trai Thanh Bùi là bé Khải An, Kiến An được gần chín tháng. Đây cũng là lần đầu tiên cặp song sinh của HLV The Voice Kids được bố mẹ cho xuất hiện trước công chúng. Thanh Bùi và vợ thay nhau bế các bé tại sự kiện.

Hai con trai sinh đôi của nhạc sĩ Thanh Bùi.

Thanh Bùi kết hôn cùng Huệ Vân cuối năm 2013. Vợ anh được mọi người chú ý với gia thế giàu có. Từ khi lập gia đình, Thanh Bùi ít xuất hiện trong showbiz mà chuyên tâm vào trường đào tạo âm nhạc. Vợ anh sinh đôi 2 con vào cuối tháng 9/2016.

Một số hình ảnh đáng yêu của cặp song sinh nhà Thanh Bùi:

Lạc Thành