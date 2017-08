Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê

Đê hữu sông Chu, đoạn từ địa bàn xã Thiệu Toán về đến chân cầu Vạn Hà được xác định là tuyến đê cấp I, bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân quanh khu vực các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn và đặc biệt là TP.Thanh Hóa bên phía tả ngạn sông Chu, mỗi khi mùa mưa lũ về.

Khung khống chế tải trọng bị xe quá tải gây hư hỏng.

Trên các tuyến đê đều có khung hạn chế tải trọng do chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa lắp đặt để hạn chế việc xe chở quá tải gây hư hỏng mặt đê.

Hiện, toàn huyện Thiệu Hóa có 7 khung khống chế tải trọng trên đê do lực lượng Công an xã phường, thị trấn quản lý và 5 khung tải trọng bên dưới chân đê do thôn, xã quản lý.

Tuy nhiên, các khung khống chế tải trọng này ít phát huy được tác dụng. Thậm chí, nhiều khung đã bị xe quá tải tông gãy, có chỗ thì cơi nới không đảm bảo kích thước, tiêu chuẩn.

Điều đặc biệt, khi các xe quá tải này lộng hành trên các tuyến đê lại được chính người quản lý trạm hạn chế tải trọng tiếp tay, mở khóa cho xe quá tải chạy qua trước sự chứng kiến của người dân.

Cán bộ quản lý khung khống chế tải trọng thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (phần khoanh đỏ) đang mở khóa tiếp tay cho xe quá tải.

Cụ thể, vào sáng ngày 27/8, khi một chiếc xe tải có khung vượt quá tải trọng không được phép lưu thông trên đê nhưng đã được một cán bộ thuộc thị trấn Vạn Hà lên mở khóa khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thanh, Hạt trưởng hạt quản lý đê huyện Thiệu Hóa cho biết, khi khung tải trọng được hoàn thành thì cục Đê điều tỉnh đã bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, nâng mở cho các xe có tải trọng cho phép có kích thước thùng cao hơn so với khung tải trọng được phép qua. Đối với xe chở quá tải thì không được phép mở cửa, tiếp tay.

“Đối với khung tải trọng ở chợ Vạn Hà do lực lượng Công an thị trấn Vạn Hà quản lý, việc mở cửa cho các xe đến lấy cát như vậy là không được. Chúng tôi sẽ có ý kiến với huyện về vấn đề này”, ông Thanh cho biết.

Trao đổi với PV về vấn đề xe quá tải đang cày nát các tuyến đê, ông Trần Văn Long, Đội trưởng đội CSGT huyện Thiệu Hóa cho hay: “Thiệu Hóa là huyện có nhiều mỏ cát, bãi tập kết cát nên lưu lượng xe ô tô vận tải hoạt động rất lớn.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Thiệu Hóa đã vào cuộc rất quyết liệt để giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải nhưng do lái xe phớt lờ quy định, trốn tránh lực lượng chức năng nên chạy vào các tuyến đê, đường dân sinh, gây hư hỏng mặt đê, mặt đường, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Chúng tôi cũng đã cố gắng xử lý kiên quyết xe quá khổ, quá tải, quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn này trong thời gian sớm nhất”.

Duy Duẩn