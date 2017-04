Tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực phía Bắc do tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 07/01/2006 và thông xe toàn tuyến (giai đoạn 1) ngày 30/6/2012. Tính đến nay, tuyến cao tốc đã phục vụ khoảng 38,5 triệu lượt phương tiện an toàn, hiệu quả và thông suốt.

Theo chỉ đạo của bộ Giao thông Vận tải, trạm thu phí Đại Xuyên - một trong 4 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã dừng hoạt động từ 21h ngày 25/12/2016, nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực này.

Sau một thời gian tạm dừng để giảm ách tắc, tốc độ lưu thông tại trạm thu phí Đại Xuyên được đảm bảo.

Tính đến nay, sau gần 4 tháng dừng hoạt động thu phí tại trạm Đại Xuyên, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tuyệt đối an toàn, thông suốt, tốc độ lưu thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sau khi dừng hoạt động thu phí tại trạm Đại Xuyên, VEC đã đề xuất và được bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, cho phép tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên để mở rộng diện tích mặt đường, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn cũng như bảo đảm tốc độ lưu thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, hướng tới mục tiêu “Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ vì lợi ích của khách hàng và xã hội”.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 19/4/2017, VEC tiến hành tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên và phấn đấu hoàn thành vào ngày 28/4/2017.

Trong thời gian tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên sẽ phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cũng như tốc độ lưu thông trên tuyến. Các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khi lưu thông qua khu vực trạm Đại Xuyên đang tháo dỡ cần chú ý quan sát biển báo hiệu, đèn cảnh báo, giảm tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn cũng như tuân thủ hướng dẫn của nhân viên điều hành để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình lưu thông trên đường cao tốc.

Nguyên Mạnh