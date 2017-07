Thay pin MacBook Pro cũ, nhiều khách hàng bất ngờ nhận máy mới

Báo cáo từ MacUser, Apple đang gặp vấn đề khi lắp ráp pin tích hợp vào MacBook Pro Retina 15 inch trong khoảng giữa 2012 đến đầu 2013. Điều này dẫn đến việc, bất cứ ai đến Apple Store để thay thế pin, công ty có thể áp dụng chính sách chăm sóc đặc biệt.

Cụ thể, vì Apple không có pin lắp ráp trong kho từ nay đến ngày 15/9/2017 nên công ty đã bỏ khoản phí 199 USD nếu khách hàng sẵn sàng đợi đến thời điểm đó, hoặc thay thế máy bị ảnh hưởng bằng máy mới hơn với cấu hình tương tự.

Báo cáo từ Reddit, người dùng đang nhận được rất nhiều lựa chọn thay thế khác nhau. Một số nhận được MacBook Pro 2015 tân trang. Tuy nhiên, một số nhận được MacBook Pro 2016 và thậm chí MacBook Pro với Tocuh Bar (2017). Để thay thế, các chủ sở hữu phải trả khoản phí thay thế pin tiêu chuẩn 199 USD, mặc dù vậy đó vẫn là một món hời đáng kinh ngạc để nhận được một máy tính hoàn toàn mới.

Cần nhớ rằng, Apple xử lý các tình huống này khi có sự cố phát sinh, do đó không có gì đảm bảo rằng mọi người đều nhận được một máy tính mới. MacRumors cho biết, chính sách của Apple chỉ áp dụng cho sản phẩm có số lần sạc dưới 1.000 lần và hiển thị thông báo Service Battery hoặc tương tự khi kiểm tra trong phần About This Mac > System Report > Power > Health Information. Mặc dù vậy, một số người cho biết họ vẫn nhận được chính sách đổi mới kể cả khi pin đã có hơn 1.000 lần sạc.

Thông thường Apple thay thế một pin đã bị mòn miễn phí cho khách hàng đã mua gói bảo hành mở rộng AppleCare+ và vẫn còn hiệu lực. Trong trường hợp khách hàng không có AppleCare+, họ sẽ phải trả 199 USD (ở Mỹ) để thay pin.

An Nhiên