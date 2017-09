The Manor Lào Cai - định vị phong cách sống mới

Làn gió mới cho bất động sản Lào Cai

Trong những năm gần đây, Lào Cai liên tục đứng ở vị trí top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thành phố Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc, hạ tầng, giao thông kết nối với Thủ đô cũng như các tỉnh, thành ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, thuận tiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều tỉnh, thành khác, người dân tại thành phố Lào Cai hiện chủ yếu vẫn sinh sống ở các khu phố cũ, với thiết kế các căn nhà trong cùng dãy phố chưa hiện đại và đồng nhất; chủ yếu các căn nhà theo mô típ nhà ống, không có khuôn viên cây xanh, vỉa hè chật chội… Đặc biệt, ở những khu phố cũ đó cũng chưa có đầy đủ và tập trung các dịch vụ, tiện ích như công viên, khu vui chơi, trung tâm mua sắm hiện đại xa khu nhà ở…

Phối cảnh tổng thể dự án

Bởi vậy, sự xuất hiện của dự án Khu đô thị The Manor Lào Cai do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, đã mang đến một làn gió mới cho thị trường bất động sản Lào Cai. Với tổng diện tích gần 15ha, The Manor Lào Cai được xem là dự án đầu tiên được quy hoạch và thiết kế đồng bộ với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, biểu tượng mới cho phong cách sống thượng lưu hàng đầu tại thành phố Lào Cai.

Cuộc sống tiện nghi bậc nhất Lào Cai

Tọa lạc ngay trên trục Đại Lộ Trần Hưng Đạo, dự án The Manor Lào Cai có vị trí đắc địa khi cách trường học, bệnh viện, ga tàu và cửa khẩu trong bán kính khoảng 1km.

Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm gần 440 căn biệt thự, biệt thự liền kề và nhà phố thương mại (shophouse). Giai đoạn 2 của dự án gồm một tòa nhà căn hộ, khách sạn, trung tâm mua sắm hiện đại mang tên The Manor Tower.

Hệ thống biệt thự, liền kề, shophouse tại dự án được thiết kế hiện đại, với diện tích đa dạng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nhà ở, kinh doanh của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Mỗi loại hình căn hộ, nhà ở trong dự án đều có lối kiến trúc độc đáo, theo hướng không gian mở, tầm view rộng; để mọi cư dân đều được hưởng trọn không gian thoáng đãng.

Không chỉ hiện đại và tiện nghi, The Manor Lao Cai còn sở hữu hệ thống tiện ích công cộng như công viên cây xanh, quảng trường, đài phun nước, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng..., tạo nên một khu đô thị xanh mát, xóa tan đi sự chật chội, ngột ngạt của đô thị hóa, đem đến cuộc sống nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất cho cư dân nơi đây.

Hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định. Nhiều dịch vụ như nhà hàng, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, nội thất trang trí, siêu thị mini… cũng được nhiều cư dân đầu tư kinh doanh, không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân mà còn thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Ưu đãi lớn mua nhà trong tháng 9

Tháng 7/2017, Chủ đầu tư dự án là tập đoàn Bitexco đã chính thức tổ chức Lễ khánh thành Khu đô thị The Manor Lào Cai và khởi công tòa tháp The Manor Tower (Giai đoạn 2 của dự án); đồng thời, ra mắt bể bơi bốn mùa và Trung tâm thể dục Star Fitness nằm ngay trong khuôn viên khu đô thị, góp phần mang tới cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân nơi đây.

Nhằm tri ân khách hàng mua nhà trong tháng 9, chủ đầu tư công bố chương trình ưu đãi lớn. Theo đó, tất cả khách hàng đặt mua nhà sẽ được tặng ngay 1 chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người, trị giá từ 22 - 26 triệu đồng. Ưu đãi được quy đổi ra tiền mặt hoặc chiết khấu trực tiếp vào giá bán. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội được ưu đãi từ 6% đến 15% giá trị hợp đồng nếu thanh toán ngay 95% giá trị hợp đồng.

Hiện tại, cơ hội để sở hữu cuộc sống tiện nghi, hiện đại, đầy đủ tiện nghi ngay tại trung tâm thành phố Lào Cai không còn nhiều. Hãy là những người tiêu dùng thông minh, nhanh tay đầu tư để trở thành cư dân The Manor Lào Cai, và được tận hưởng cuộc sống sang trọng, đẳng cấp.

Thanh Thư