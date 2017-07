Thêm 1 vụ tung tin ‘vịt’ bắt cóc trẻ em lên Facebook ở Cao Bằng

Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) Lục Văn Tuyên vừa có văn bản số 43/BC-UBND báo cáo lãnh đạo huyện Hòa An và công an huyện về thông tin vụ bắt cóc trẻ em tại xã này.

Trong văn bản gửi các cơ quan trên, Chủ tịch xã Quang Trung cho biết, ngày 19/7, trên mạng xã hội Facebook (tài khoản Nga Phuong Le) có địa chỉ ở Hải Phòng đăng nội dung bắt cóc trẻ em xảy ra tại xóm 8, xã Quang Trung.

Văn bản báo cáo về thông tin bắt cóc trẻ em bịa đặt ở xã Quang Trung.

Sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook, UBND xã Quang Trung đã giao công an xã xác minh.

Chủ tịch xã Quang Trung cho hay: “Kết quả xác minh cho thấy, tại xã Quang Trung không có xóm 8 và không có việc trẻ em bị bắt cóc. Việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội là không đúng sự thật”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và thông tin cho rằng, có khoảng 6 đối tượng mạo danh là nhân viên tiếp thị nước ngọt đến xóm 8, xã Quang Trung để rình bắt cóc trẻ em. Sau đó, nhóm đối tượng này đánh đập dã man 2 cháu nhỏ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương nhanh chóng đến giải cứu và bắt giữ 2 đối tượng. Các đối tượng khác nhanh chân chạy thoát.

Trao đổi với PV về việc bịa đặt tin bắt cóc trẻ em trên facebook gây hoang mang dư luận gần đây, Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn (trung tâm Nghiên cứu tội phạm học, viện Khoa học cảnh sát, học viện Cảnh sát Nhân dân) nhìn nhận: Thông tin bắt cóc trẻ em có từ nhiều năm trước nhưng gần đây được lan truyền trên mạng xã hội một cách quá mức, không kiểm chứng để câu like... dẫn đến việc nhiều người dân kém hiểu biết tưởng thật. Vì lo lắng thái quá, người dân có hành động đề phòng, cảnh giác thái quá, nghi ngờ thiếu căn cứ.

Chính vì thế mới xảy ra chuyện, một số người bình thường đi mua bán hàng hóa, bán tăm, phun thuốc diệt muỗi, xin việc làm… trong một số trường hợp bị nghi bắt cóc trẻ em; bị đánh oan hay kể cả hành động quá khích đốt xe, hủy hoại tài sản ở Hải Dương... Trước thực trạng trên, Đại tá Thìn cho rằng, cần phải tuyên truyền bằng nhiều cách để những người dân hiểu được đồng thời xử lý nghiêm tạo tính răn đe.

Mới đây nhất, vụ việc 2 người phụ nữ đi bán tăm tình thương bị một số người đánh dã man do nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) đã khiến dư luận bức xúc. Hiện tại, Công an đã triệu tập một số người liên quan đến việc hành hung 2 người này.

