Thí sinh khiếu nại 5 lần đáp án đề Tiếng Anh, Bộ trả lời loanh quanh

Nói về việc bộ GD&ĐT không công nhận đáp án C đúng nghĩa là thí sinh chọn phương án này mất 0.2 điểm, phụ huynh của thí sinh 5 lần gửi đơn khiếu nại đến bộ GD&ĐT cho hay: Việc vênh 0.2 điểm có em sẽ không ảnh hưởng, tuy nhiên cũng có thể nhiều em bị ảnh hưởng đến kết quả. Đôi khi đó sẽ là ranh giới giữa việc đỗ hay trượt tốt nghiệp, đủ điểm sàn hay không đủ điểm sàn học đại học. Việc này, ngay chính ông Sái Công Hồng - Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2017, Phó cục trưởng cục Quản lý chất lượng giáo dục (bộ GD&ĐT) cũng nói 0.2 điểm cũng rất quan trọng”.

Một thí sinh khác Vĩnh Phúc cho biết: Em chọn C, và em khẳng định đáp án C cũng đúng. Em thấy báo, đài có nêu vấn đề này nhưng không thấy bộ GD&ĐT phản hồi gì. Em được 18,75 điểm nếu đáp án C được công nhận em sẽ được làm tròn điểm lên 19. Không chỉ có em mà em tin nhiều bạn khác cũng rơi vào hoàn cảnh như em.

Muốn tìm lại sự công bằng cho bản thân và các thí sinh khác, ngày 3/7/2017, một thí sinh tại Hội đồng thi sở GD&ĐT Hà Nội đã có đơn Kêu cứu khẩn cấp lên Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Đơn nêu: “Trong kỳ thi vừa qua, ở bài thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, mã đề 421, câu số 3, đáp án cháu chọn là đáp án C, trong khi đó, theo kết quả của bộ GD&ĐT đề ra, đáp án đúng là D. Tuy nhiên, sau khi tham khảo từ những thầy cô tiếng Anh, các trung tâm ngoại ngữ phân tích đánh giá thì cả C và D là đáp án đúng”.

“Vì vậy, cháu làm đơn này tha thiết đề nghị các bác chỉ đạo các cơ quan của ngành Giáo dục và Đào tạo chấp nhận cả hai đáp án C và D đều đúng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cháu cũng như các bạn có hoàn cảnh tương tự như cháu”, đơn kêu cứu của thí sinh này nêu rõ.

Tuy nhiên, sau khi có Đơn kêu cứu, thí sinh và gia đình cho biết không nhận được câu trả lời từ Bộ. Thí sinh trên tiếp tục làm đơn kêu cứu lần 2 (ngày 10/7/2017) và nhận được câu trả lời qua mail từ một người nhận là cán bộ công tác tại cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT). Vì nghi ngờ tính xác thực của câu trả lời qua mail, thí sinh tiếp tục làm đơn kêu cứu lần 3 (ngày 12/7/2017) và mong muốn bộ GD&ĐT trả lời bằng văn bản.

Lần này, bộ GD&ĐT đã trả lời đơn kêu cứu lần 3 bằng văn bản số 839/QLCL-KTQG ngày 18/7/2017. Tuy nhiên, thí sinh này khẳng định “trong văn bản trả lời có nhiều nội dung chưa rõ ràng”. Thí sinh này tiếp tục làm đơn kêu cứu lần 4 (ngày 22/7/2017) với mong muốn nhận được câu trả lời bằng văn bản một cách rõ ràng, khẳng định rõ đáp án C là đúng hay sai.

Nhận ủy quyền của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Cục Quản lý chất lượng lại có văn bản 868/QLCL-KTQG ghi trả lời thí sinh trên. Nói về văn bản trả lời này của Bộ GD&ĐT, thí sinh cho hay: “Cục Quản lý chất lượng đã yêu cầu Tổ ra đề thi bài thi môn tiếng Anh tiếp tục rà soát, Tổ ra đề thi bài thi môn tiếng Anh khẳng định câu 3 mã đề 421 là chính xác và phương án đúng là D. Tuy nhiên, cháu khẳng định, cháu hoàn toàn đồng ý đáp án D là đúng, nhưng chưa đủ vì phương án C cũng đúng”.

“Cháu rất buồn và hoang mang vì không hiểu sao các câu hỏi lại không nhận được câu trả lời từ lãnh đạo Bộ. Chính vì vậy cháu tiếp tục có đơn lần thứ 5 gửi lên Bộ trưởng mong nhận được câu trả lời rõ ràng”, thí sinh này viết trong lá đơn gửi Bộ trưởng bộ GD&ĐT lần 5 ngày 22/7/2017.

Mặc dù thí sinh đã 5 lần gửi đơn khiếu nại nhưng bộ GD&ĐT vẫn cố tình né tránh một câu hỏi rất đơn giản của thí sinh: Đáp án C đúng hay sai? Ông Sái Công Hồng cũng khẳng định 0.2 điểm cũng quan trọng nhưng sao ông và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vẫn chưa trả lời dứt khoát khiếu nại của thí sinh, dù em đã gửi đơn đến 5 lần!

Câu hỏi của thí sinh bây giờ chuyển thành câu hỏi lớn của dư luận!

Phản ánh với báo Người Đưa Tin, thí sinh cho rằng tại câu số 3 mã đề 421 gây nhiều tranh cãi. Câu hỏi trắc nghiệm số 3 mã đề thi 421 môn tiếng Anh, đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống:

The larger the area of forest is destroyed, ………………………………………..

A. the most frequent natural disasters are

B. the most frequently natural disasters occur

C. the more frequent are natural disasters

D. the more frequently natural disasters occur

(các mã đề có câu hỏi trùng với câu 3 mã đề 421 nêu trên là: câu 12 mã đề 403, câu 10 mã đề 405, câu 17 mã đề 411, câu 14 mã đề 413 và câu 14 mã đề 419).

Câu 3, mã đề thi 421 kỳ thi THPT năm 2017.

Theo đáp án chính thức bộ GD&ĐT công bố thì D là đáp án đúng, tuy nhiên nhiều thí sinh sau khi tham khảo thầy cô giáo, chuyên gia đã khẳng định C cũng là đáp án đúng.

Tương tự, các thí sinh thi môn Tiếng Anh mã đề mã đề 403, 405, 411, 413 và 419 cũng có câu hỏi gây nhiều tranh về đáp án giống câu 3 mã đề 421 nêu trên.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục chuyển tải tới quý độc giả phần trả lời chi tiết của bộ GD&ĐT với các lá đơn kêu cứu của thí sinh trên.

Công Luân