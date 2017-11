Thiết bị xử lý phạt nguội: Bộ hay cục đúng?

Cùng thời điểm, 2 thiết bị cho 2 kết quả khác nhau

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam, có trụ sở tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 17h17 ngày 18/8, xe buýt mang BKS: 38B - 009.93 chạy tuyến 22 (Hương Sơn – TP.Vinh) của công ty ông bị máy đo tốc độ chụp lại hình ảnh vi phạm tốc độ 66km/h tại Km 469+800 QL1A đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cùng thời gian trên, thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe lại cho kết quả xe chạy không quá tốc độ 52km/h.

Tiếp đó, vào 17h10 ngày 11/9, xe buýt mang BKS: 38B – 008.60 cũng bị máy đo tốc độ ghi lại hình ảnh vi phạm tốc độ là 56km/h, còn thiết bị giám sát hành trình lại thể hiện xe không vượt quá tốc độ 48km/h.

Máy đo tốc độ ghi hình ảnh phương tiện chạy quá tốc độ cho phép.

Thiết bị giám sát hành trình lại cho kết quả không vi phạm.

Ông Cường cho hay, ngoài 2 xe trên, còn có 2 chiếc xe khác cũng thuộc tuyến 22 rơi vào trường hợp tương tự.

“Thiết bị giám sát hành trình của chúng tôi được lắp đặt bởi công ty TNHH Phát triển Công nghệ Bình Anh chi nhánh Hà Tĩnh. Thiết bị này được bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chứng nhận đạt quy chuẩn; được sở GTVT Hà Tĩnh yêu cầu phải lắp đặt, để kiểm tra hành trình và kiểm soát tốc độ làm cơ sở xử lý phương tiện vi phạm. Trung bình phí lắp đặt một thiết bị định vị/xe là 3 – 5 triệu đồng. Bởi vậy, khi xảy ra trường hợp có 2 kết quả khác nhau giữa 2 thiết bị: Một bên được bộ GTVT chứng nhận, một bên được cục Cảnh sát trang cấp, kiểm định chất lượng, khiến công ty chúng tôi rất hoang mang vì không biết kết quả nào là đúng, kết quả nào sai”, ông Nguyễn Kiên Cường nói.

Cũng theo ông Cường, trước đó, một số xe của công ty ông bị máy đo tốc độ ghi lại hình ảnh vi phạm khi đối chiếu với thiết bị giám sát hành trình đều cho ra kết quả trùng khớp. Công ty ông luôn chấp hành nộp phạt đúng quy định. Tuy nhiên, với 4 trường hợp trên công ty mong muốn được làm rõ để phân định thiết bị nào cho kết quả đúng.

Xe taxi của hãng Taxi 37 cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Cũng rơi vào tình huống này, ông Nguyễn Văn Linh, quản lý hãng taxi 37 thuộc công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Văn Minh, có trụ sở tại số 37C, đường Lê Văn Hưu, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An phản ánh, vào 17h15 ngày 24/10, xe taxi mang BKS: 37A – 366.98 của công ty ông bị máy đo tốc độ ghi hình ảnh vi phạm tốc độ 56km/h tại Km 469+800 QL1A đoạn qua thị trấn Xuân An giao với xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; trong khi đối chiếu với thiết bị giám sắt hành trình lắp đặt trên xe thì cho kết quả xe chỉ chạy tốc độ 40km/h.

Ông Linh cho biết, tại địa điểm này, trước đó, hãng taxi của ông cũng có 5 trường hợp xe không chạy quá tốc độ theo số liệu từ thiết bị giám sát hành trình nhưng lại bị máy đo tốc độ ghi lại hình ảnh chạy quá tốc độ cho phép.

“Thiết bị giám sát hành trình chúng tôi lắp đặt tại công ty Bình Anh. Đây là thiết bị do bộ GTVT yêu cầu phải lắp đặt, được Tổng cục Đường bộ chứng nhận đã kiểm định và được bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận đúng quy chuẩn nên khi xảy ra các trường hợp trên chúng tôi rất hoang mang. Công ty chúng tôi phải bỏ ra chi phí không nhỏ để lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho mỗi chiếc xe và thiết bị này cũng là căn cứ để sở GTVT xử lý vi phạm. Giờ phòng Cảnh sát giao thông nói máy đo tốc độ ghi hình ảnh của họ đúng còn, phía công ty lắp đặt cũng khẳng định thiết bị của họ chuẩn xác nên chúng tôi không biết sai, đúng như thế nào?”, ông Linh nói.

Giám sát hành trình không sai, camera ghi hình ảnh đúng?

Liên quan sự việc này, ông Hoàng Lộc Anh, Trưởng văn phòng tại Hà Tĩnh thuộc công ty TNHH Phát triển Công nghệ điện tử Bình Anh, có địa chỉ tại số 17, đường Hoàn Hà, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh khẳng định: “Thiết bị giám sát hành trình của công ty chúng tôi đã được viện Đo lường chất lượng Việt Nam kiểm định, bộ GTVT cấp phép. Về mặt định vị thì sai số của nó là cộng trừ 2% vì nó được lắp đặt cố định trong xe, được niêm phong và tôi khẳng định thiết bị không thể sai”.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại úy Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng đội Xử lý vi phạm, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh lại cho biết, nguyên lý hoạt động của camera xử lý vi phạm là bắn điểm ảnh trực tiếp từ mắt camera đến phương tiện vi phạm từ 5 – 10m nên độ chính xác rất cao. Máy đo tốc độ hình ảnh được cục Cảnh sát giao thông trang cấp, nằm trong danh mục và được viện Đo lường Việt Nam kiểm định về an toàn kỹ thuật nên đủ cơ sở pháp lý cũng như độ chính xác để xử lý vi phạm.

Cũng theo đại úy Quyền, từ khi triển khai xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội, cũng đã xảy ra một số trường hợp tương tự như các chủ phương tiện phản ánh ở trên. Trước sự việc, phòng đã có văn bản gửi cục Cảnh sát giao thông để xin ý kiến, hướng dẫn.

Đại úy Quyền cho hay, hiện, cục đã có văn bản trả lời về vấn đề này. Theo đó, căn cứ Nghị định 165/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Thông tư 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của bộ Công an về quy định, quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường thì máy đo tốc độ ghi hình ảnh nằm trong danh mục và đã được kiểm định bởi viện Đo lường Việt Nam theo đúng quy định. Kết quả thu thập từ máy đo tốc độ có ghi hình ảnh được sử dụng làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 29/6/2013 của bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường với phương tiện do nhóm 2 thì máy đo tốc độ có ghi hình ảnh thuộc danh mục phương tiện do nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, còn thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô chỉ được đo thử nghiệm theo quy định tại QCVN 31:2014/BGTVT ngày 15/12/2014 của bộ GTVT quy định quy chuẩn quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Viện Đo lường Việt Nam không kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh lại khẳng định, thiết bị giám sát hành trình được bộ GTVT chứng nhận hợp quy hợp chuẩn để được cung cấp lắp đặt. Nguyên lý hoạt động của thiết bị giám sát hành trình là tốc độ thời điểm được tính từng giây, từng tọa độ, sai số là + - 5km. Còn máy đo tốc độ thì bắn trực tiếp từ điểm ảnh, máy bắn tốc tại 1 khoảng chứ không phải từ tọa độ và từng giây.

“Thiết bị giám sát hành trình là căn cứ để sở GTVT xử phạt về mặt quản lý Nhà nước các phương tiện vi phạm, sẽ đình chỉ hoạt động nếu phát hiện vi phạm. Cục Quản lý đường bộ có phần mềm cập nhật về thời gian, tốc độ lái xe, chạy sai hành trình, mất tín hiệu… của các phương tiện để lấy căn cứ xử lý. Giờ cũng không biết ai đúng ai sai nên muốn làm rõ thì phải chạy test thử để biết thiết bị nào đúng, thiết bị nào sai”, ông Bảo nêu phương án.