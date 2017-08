Ngày 26/8, ông Bùi Xuân Lĩnh, Trưởng Công an xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, cách đây một năm, Võ Văn Danh (SN 1992), trú tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt đã rời khỏi địa phương.

Ông Lĩnh xác nhận, có biết việc chị V.T.B. (SN 1986), trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương gửi đơn tố cáo đối tượng Võ Văn Danh lên cơ quan công an về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Sau đó, Công an xã cũng nhận được thông báo không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương.

Theo thông báo, do hành vi đánh chị B. với tỷ lệ thương tích là 10% nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, với những tài liệu thu nhập được, cơ quan CSĐT không có cơ sở để kết luận đối tượng này đã thực hiện hành vi hiếp dâm như tố cáo của chị V.T.B. Vì vậy, cơ quan CSĐT huyện Thanh Chương quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Văn Danh số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Lợi dụng chị B. ở một mình, đối tượng Danh đã dùng dao uy hiếp và đánh đập.

“Cũng không rõ anh Danh đi từ khi nào, có lẽ từ sau khi xảy ra sự việc thì phải. Mặc dù bị phạt về tội Xâm phạm đến sức khỏe người khác, nhưng Danh vẫn là công dân, không bị cấm đi khỏi nơi cư trú nên có thể tự do đi lại theo quy định của pháp luật”, ông Lĩnh nói.

Ông Lĩnh cho biết thêm, Võ Văn Danh rời khỏi địa phương với mục đích đi làm ăn, tuy nhiên đến thời điểm này thì không biết đang ở đâu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 21/8, sau khi nhận được đơn kháng cáo của chị V.T.B., viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, đã ra quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, để điều tra tố giác tội phạm của chị V.T.B.

Đơn cầu cứu của chị V.T.B.

Theo nội dung trình bày trong đơn thư, vào khoảng 19h ngày 30/7/2016, chồng đi vắng, một mình chị B. nấu ăn dưới bếp. Khi chị xách ấm nước lên nhà thì bất chợt có một nam thanh niên từ phía sau đi tới dí dao vào cổ.

Sau đó, nhờ ánh đèn trong nhà nên chị nhận ra nam thanh niên ấy là Võ Văn Danh. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì quá sợ nên chị hét lên kêu cứu và quay lưng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được vài bước thì chị bị đối tượng đuổi kịp và tiếp tục dùng dao uy hiếp.

Khi chị B. kêu to, sợ có người nghe thấy, đối tượng đã tát vào mặt và đánh vào đầu nạn nhân yêu cầu im lặng. Lúc này, đối tượng dùng tay sờ soạng khắp người, rồi kéo quần chị B. xuống. Thấy vậy, chị tiếp tục cầu xin, nhưng bị gã hàng xóm này đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì chị phát hiện mình đã bị lột hết quần.

Đúng lúc ấy, ông Võ Văn Hùng ở gần nhà nghe chị B. kêu cứu nên đã đến kiểm tra. Phát hiện sự việc, đối tượng bỏ chạy. Sau đó, chị B. cố gắng lết vào trong nhà, dùng điện thoại gọi cho chồng và báo Công an xã Thanh Khê.

Sau đó, chị V.T.B. gửi đơn tố cáo đối tượng Võ Văn Danh lên cơ quan công an về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng Danh đã bỏ đi, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện ở địa phương.

Sau khi lôi chị B. ra đồng đánh đập, đối tượng đã rời khỏi địa phương.

Việc đối tượng dùng dao uy hiếp, hành hung và làm nhục một người phụ nữ “chân yếu tay mềm” đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Mọi người cho rằng, mức xử lý 2,5 triệu đồng với đối tượng Danh về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác là quá nhẹ

Bởi, mặc dù thương tích của chị V.T.B. chỉ 10% nhưng đối tượng Võ Văn Danh đã dùng hung khí nguy hiểm để uy hiếp; sau khi xảy ra sự việc đối tượng đã bỏ đi, không hề thể hiện thái độ ăn năn, thăm hỏi người bị hại.