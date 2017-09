Đúng 0h00 ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã bắt đầu tổ chức kiện của mình tại nhà hát Steve Jobs, nằm trong trụ sở chính mới được khai trương của Apple.

iPhone 8 và 8 Plus: Thiết kế cũ, nâng cấp cấu hình và thêm tính năng sạc không dây

Apple đã công bố iPhone 8 và 8 Plus như là hai phiên bản cập nhật của iPhone 7 và 7 Plus vào năm ngoái với chip xử lý nhanh hơn, màn hình True Tone và nâng cấp máy ảnh.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên thiết kế mới là mặt kính phía sau nhằm tạo ra đột phá về khả năng sạc không dây trên sản phẩm. Và giống như tiền nhiệm, iPhone 8 không có jack cắm tai nghe 3.5 mm

Máy ra mắt với ba màu bạc, màu xám không gian và màu vàng được làm mới. Mặt kính iPhone 8 được giới thiệu là dày hơn, bền nhất trên các đời smartphone. Máy đồng thời có khả năng chống nước và bụi, với loa ngoài to hơn 25% so với iPhone 7.

Vi xử lý trên iPhone 8 là Apple A11 Bionic, có 4,3 tỷ bán dẫn, 6 lõi, 2 lõi mạnh và 4 lõi tiết kiệm pin (tốc độ nhanh hơn 70% A10), GPU nhanh hơn 30%. Về màn hình, cả hai máy vẫn giữ nguyên kích thước và độ phân giải như bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus.

Apple đồng thời tung ra thiết kế bộ xử lý hình ảnh ISP (Image Signal Processor) mới trên iPhone 8, giúp lấy nét nhanh hơn khi ánh sáng yếu, xử lý điểm ảnh tốt hơn và lần đầu tiên có hệ thống phần cứng chống nhiễu đa băng tần. ISP mới sẽ tăng sức mạnh cho khả năng chụp ảnh trên iPhone 8.

iPhone 8 và 8 Plus cũng đi kèm cảm biến ảnh mới. Ống kính trên iPhone 8 Plus có khẩu độ f1.8 và f2.8 cho khả năng chụp ảnh sáng hơn nhiều so với iPhone 7 Plus. Cùng với bộ lọc màu mới, có thể nói các máy mới ra mắt có phần cứng chụp ảnh "ăn đứt" so với iPhone 7.

Camera sau của iPhone 8 có độ phân giải 12MP, chụp sáng hơn 80% so với iPhone 7. Trong khi đó, iPhone 8 Plus có camera kép 12MP với nâng cấp tương tự. Camera trước của cả hai máy có độ phân giải 7MP, cung cấp chế độ chụp chân dung tùy theo chiều sâu để chọn hiệu ứng ánh sáng trên mặt người trong khung hình theo thời gian thực.

Camera trên iPhone 8 và 8 Plus được cân chỉnh tối ưu cho thực tế ảo tăng cường kết hợp cùng chip A11 Bionic. Công nghệ mới cho phép hiển thị thông tin trực tiếp trên những vật thể nhìn thấy qua ống kính camera, chẳng hạn như thông tin người chơi trong các trận đấu thể thao hay trên bầu trời. Apple đã làm việc với các nhà phát triển trò chơi để tạo ra các trò chơi thực tế tăng cường bổ sung cho nhiều người dùng iPhone mới.

iPhone 8 có sạc không dây chuẩn Qi. Apple cũng vạch ra một tương lai với các điểm sạc không dây trên toàn thế giới, tích hợp trong xe hơi, thiết bị gia dụng và nội thất.

iPhone 8 sẽ có giá 699 USD cho bản dung lượng 64GB. Trong khi đó giá của iPhone 8 Plus là 799 USD cho bản dung lượng 64GB. Cả 2 máy chưa có giá cho bản 256GB, sẽ cho đặt trước từ ngày 15/9, lên kệ ngày 22/9. Về phần mềm, iOS 11 bản chính thức sẽ được phát hành ngày 19/9.

iPhone X: Chiếc điện thoại của tương lai

Ngoài bộ đôi iPhone 8/8 Plus, Apple cũng mang đến một "siêu phẩm" nhân kỷ niệm 10 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Đúng như những thông tin rò rỉ trước đó, chiếc điện thoại đặc biệt này sở hữu viền màn hình siêu mỏng và mang tên iPhone X (đọc là iPhone ten - iPhone 10). Theo Tim Cook, đây là bước tiến lớn nhất của Apple kể từ thế hệ iPhone đầu tiên.

iPhone X có hai màu xám không gian và bạc, màn hình OLED Super Retina 2046×1125 pixel, mật độ điểm ảnh 455 ppi, hỗ trợ hiển thị HDR, 3D Touch và công nghệ True Tone. Màn hình của máy có thiết kế tràn viền và không có nút home giống như các sản phẩm đã rò rỉ trước đó.

Người dùng có thể gõ nhẹ hoặc cầm máy lên để mở màn hình. Để vào màn hình chính từ màn hình khóa của iPhone X, người dùng chỉ cần vuốt từ dưới lên giống như BB10 của BlackBerry.

iPhone X tích hợp công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt Face ID thông qua hệ thống camera TrueDepth. Hệ thống này bao gồm camera hồng ngoại, máy chiếu toàn diện, đèn chiếu điểm ảnh, tất cả được gói gọn trong phần diện tích nhỏ xung quanh loa thoại.

Vi xử lý A11 Bionic sử dụng engine neural, phần cứng đặc biệt chuyên dùng cho các thuật toán machine learning để nhận diện khuôn mặt. Engine này có thiết kế lõi đôi thực hiện 600 tỷ tính toán trong 1 giây.

Dù bạn đeo kính, đội mũ hay cắt tóc thì FaceID vẫn có thể nhận diện được bạn. Nó còn có khả năng thích nghi theo thời gian, và không thể bị lừa bằng hình ảnh chụp. Tất cả dữ liệu thực hiện ở trạng thái offline và lưu trong máy, không xuất hiện trên Internet. Tỷ lệ đánh lừa được FaceID theo Apple là "1 trong 1.000.000 lần".

Camera trước của iPhone X cũng có khả năng chụp tốt và công nghệ tương tự như iPhone 8. Với camera sau, ống kính tele được tăng khẩu độ lên f2.4 giúp lượng ánh sáng đi vào cao hơn 36% so với iPhone 8. Đèn flash cũng có tới 4 đèn LED để tăng cường ánh sáng hiệu quả hơn.

Apple còn tích hợp trên iPhone 8 tính năng điều khiển biểu tượng vui emoji 3D bằng khuôn mặt, cho phép thay đổi cảm xúc của emoji đang dùng. Ấn tượng hơn, bạn có thể dùng emoji 3D để minh họa cho tin nhắn thoại.Điểm yếu là FaceID hoạt động với Apple Pay, do đó ứng dụng đã hoạt động với TouchID sẽ hoạt động với FaceID và đây là điều cần chú ý để bảo mật an toàn theo khuyến cáo của chính Apple.

Về pin, Apple cho biết iPhone X có thời lượng pin dài hơn 2 tiếng so với iPhone 7 nhưng không tiết lộ chi tiết về dung lượng. iPhone X cũng hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi. Apple sẽ ra mắt tấm sạc không dây mang tên AirPower có thể sạc cho iPhone, Apple Watch hay AirPods cùng lúc. Thậm chí bạn có thể xem % pin của tất cả các thiết bị đang sạc trên iPhone. Tấm sạc AirPower sẽ được ra mắt vào năm sau.

Tương tự iPhone 8 và 8 Plus, iPhone X có các phiên bản dung lượng 64 và 256GB. Giá bán của máy là từ 999 USD, cho đặt trước ngày 29/10 và bán ra vào ngày 3/11.

