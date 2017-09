Ngày 6/9, nguồn tin của PV Người Đưa Tin được biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận điều tra về việc bé gái 10 tuổi N.K.H. (ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị xâm hại đến có thai 4,5 tuần tuổi.

Kết quả siêu âm bé H. có thai 4,5 tuần (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo kết luận giám định pháp y, màng trinh của bé H. co dãn được, có nhiều điểm rách. Siêu âm có 1 túi thai trong lòng tử cung 5 tuần tuổi.

Đồng thời, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cũng có kết luận ADN về bào thai trong tử cung của bé H.. Cụ thể, không xác định được huyết thống giữa bào thai với bé H. và Huỳnh Thanh Trung do mẫu ghi bào thai có kiểu gen lẫn, không xác định được kiểu gen thai nhi. Gen lẫn là do tuổi thai của bị hại còn nhỏ mới có 4,5 tuần tuổi.

Tuy nhiên, từ lời khai cùng với những chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ Huỳnh Thanh Trung đã nhiều lần xâm hại tình dục bé H., hậu quả làm bị hại có thai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Trung về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bé H. vẫn còn run sợ khi nhớ lại vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, ngày 27/3, bà L.K.C. (bà ngoại bé H.) đang làm thuê ở TP.HCM, bất ngờ nhận được điện thoại của H. từ dưới quê. H. gọi lên nói mình có dấu hiệu bất thường. Lo lắng cho sức khỏe của cháu, bà C. tức tốc đón xe về Vĩnh Long.

Về đến nhà, nghe H. mô tả lại triệu chứng, bà C. liền mua que thử thai. Que thử hiện 2 vạch khiến bà C. điếng hồn. Sau khi trấn tĩnh, bà C. gặng hỏi thì H. thú thật đã bị gã hàng xóm Huỳnh Thanh Trung nhiều lần cưỡng hiếp. Sau đó, bà C. đã dẫn bé H. đã đến công an địa phương trình báo.

Quá trình điều tra, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung thừa nhận quan hệ tình dục với bé H. 4 lần.