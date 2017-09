Thông tin mới vụ mẹ bạo hành con vì nghi lấy trộm 7 nghìn đồng

Ông Lương Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc mẹ đánh đập, ép 2 con uống thuốc trừ sâu khiến 1 cháu bé phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cũng cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18/9, Nguyễn Thị L. (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) sau khi đi mua sữa cho con thứ ba (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7 nghìn đồng nên đem cất đi.

Mẹ bạo hành con khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, một lúc sau, L. tìm không thấy số tiền này nên đã tra hỏi 2 con trai là Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi). L. vừa tra hỏi, vừa đánh con.

Thậm chí, người phụ nữ này còn bắt 2 con trai tìm dây thừng tự treo cổ lên xà nhà. Chưa dừng lại ở đây, sau khi bắt 2 con dùng dây treo cổ không thành, L. tiếp tục bắt con mình chui vào bao tải, nhảy xuống ao.

Sau đó, cháu D. và cháu Q. vì sợ mẹ đánh nên đã nhảy xuống nhưng khi xuống đến ao, do ngạt nước lại phải bò lên bờ.

Không dừng lại ở đó, L. tiếp tục bắt 2 con mình uống chai thuốc diệt cỏ có sẵn ở nhà. Hai cháu không uống thì bị mẹ cởi hết quần áo đuổi ra đường. Lúc này, cháu D. bám vào cột nhà ở sân, van xin mẹ đừng đuổi đi thì càng bị người mẹ đánh.

Sau đó, cháu D. phải cầm chai thuốc diệt cỏ và uống. Thấy vậy, L. đi mượn xe máy đưa cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngộ độc nặng, cháu D. được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Sau đó, Nguyễn Thị L. đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Ngày 19/9, Công an huyện Bảo Thắng, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra, làm rõ, bước đầu lấy lời khai của người mẹ tàn nhẫn này. Hiện, L. đang được tại ngoại để điều tra vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cho biết, hiện cháu Trần Quang D. vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, còn cháu Trần Minh Q. đã đi học bình thường.

Ông Thuận thông tin, ở địa phương, hai vợ chồng L. mới ly hôn nhưng cả hai vẫn chung sống cùng một nhà với nhau.

Thời điểm xảy ra sự việc, chồng L. đang đi làm ở TP.Lào Cai. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, L. thường xuyên đánh đập các con. Sự việc xảy ra vào chiều 18/9 rất nghiêm trọng.

Vị Chủ tịch xã Gia Phú cũng cho hay, theo đánh giá của bà con hàng xóm, L. là người ghê gớm, chồng L. cũng phải kiêng dè.

Xuân Hòa