Ngày 6/12, cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Long (SN 1983, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ công an, không có tiền để ăn chơi, Long nghĩ ra việc sẽ đi lừa đảo. Qua đó, lợi dụng lòng tin của những người ham giàu, gã trai 8X mua cho mình 1 bộ quân phục công an với hàm đại uý, bảng tên chức vụ Phó Đội trưởng đang công tác tại bộ Công an rồi tìm đối tượng để lừa.

Do có quen biết từ trước, Long đã gọi điện cho anh Nguyễn Văn Trưởng (SN 1987, ngụ Tân Bình, TP.HCM) giới thiệu, cơ quan của y đang có 1 chiếc xe ô tô Fortuner cần thanh lý với giá 539 triệu đồng.

Thấy xe rẻ, anh Trưởng hẹn Long ngày 5/12 giao trước số tiền 39 triệu đồng còn 500 triệu đồng còn lại sẽ giao khi nhận xe và giấy tờ.

Chiều 5/12, anh Trưởng cùng 1 người bạn tên Huy tới khu vực quán cà phê tại phường Hiệp Thành, quận 12 đưa tiền cọc, chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác cho Long để Long sang tên.

Khi Long đang nhận tiền, các trinh sát hình sự Công an quận 5 ập vào bắt giữ đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, đối tượng Long thừa nhận vào năm 2016, với mục đích muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, y đi mua quân phục của công an mặc và giả danh lừa đảo.

Đối tượng giả danh công an đang làm việc tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Long còn khai, bản thân trước đó đã lừa được 550 triệu đồng của một người đàn ông ngụ tại quận Tân Phú cũng với hình thức vờ bán xe thanh lý rồi lấy tiền tiêu xài.

Công an quận 5, TP.HCM kêu gọi ai đã từng là nạn nhân của đối tượng Long hãy đến cơ quan điều tra trình báo. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.