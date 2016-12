Thu hồi phù hiệu các nhà xe từ chối chở khách ở bến Mỹ Đình

Sáng ngày 31/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Sở GTVT Hà Nội vẫn giữ nguyên phương án điều chuyển tuyến vận tải hành khách từ bến xe Mỹ Đình về các bến xe, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa. Việc điều chuyển này sẽ được chúng tôi sẽ thực hiện từ ngày 2/1/2017”.

Trước đó, sáng ngày 30/12, hàng trăm xe khách đang hoạt động do các nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Thanh Hóa, Nghệ An bất ngờ đóng cửa xe từ chối chở khách, khiến nhiều người bị "giữ chân" ở lại Hà Nội. Nguyên nhân các nhà xe đưa ra là do họ phản đối quy định của Sở GTVT Hà Nội về việc điều chuyển.

Sở GTVT sẽ thu phù hiệu 1 tháng đối với các nhà xe chống đối, từ chối chở khách.

Đề cập tới việc các nhà xe tuyến Thanh Hóa – Mỹ Đình, Nghệ An, Nam Định… từ chối chở khách tại bến xe Mỹ Đình, ông Viện cho hay: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những nhà xe chống đối không thực hiện việc điều chuyển tuyến theo đúng biểu đồ đã được phê duyệt. Chúng tôi sẽ quyết liệt thực hiện việc điều chuyển và sẽ thu phù hiệu 1 tháng đối với các nhà xe không chở khách để chống đối phương án điều chuyển”.

“Ngoài ra, Sở GTVT yêu cầu các bến tăng cường đảm bảo để người dân được về quê kịp thời. Hiện nay, phía Công an cũng đã vào cuộc điều tra những đối tượng có biểu hiện chống đối, gây rối trật tự để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Viện nói.

Người dân không được lên xe về quê.

Cũng theo vị Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giao cho Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng giám sát, điều tra làm rõ những người đứng đầu gây rối trật tự.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã lên phương án và hoàn thiện mọi công việc để sẵn sàng tiếp nhận các doanh nghiệp, nhà xe về bến theo sự sắp xếp của UBND thành phố và Sở GTVT.

Hiện nay, chúng tôi đã tiếp nhận được một số văn bản và danh sách các xe của một số doanh nghiệp, HTX vận tải xin đăng ký được hoạt động tại bến xe Nước Ngầm như: HTX vận tải Thăng Long, HTX Bình Minh (Nghệ An), HTX 27 – 7 Thanh Xuân (đi Thái Bình), Công ty TNHH Tuấn Việt,…”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi phương án để tiếp nhận các nhà xe về bến. Ngày 30/12, chúng tôi cũng đồng ý, nhận được yêu cầu của Công an và Sở GTVT khi cần tăng cường xe để chở khách từ bến Mỹ Đình về thì bến sẽ hỗ trợ”.

