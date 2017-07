Thủ lĩnh al-Baghdadi được xác nhận đã chết, 'đế chế' IS sụp đổ?

“Đế chế IS đã sụp đổ”

"Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không thể tồn tại được nữa", theo người phát ngôn quân đội Chính phủ Iraq. Và, nếu dựa trên bản báo cáo mới về thu nhập của tổ chức này dường như nhận định trên là có cơ sở.

“Nhà nước tưởng tượng của bọn chúng đã sụp đổ”, thiếu Tướng Yahya Rasool, người phát ngôn quân đội Iraq phát biểu trên truyền hình.

Sự sụp đổ của tổ chức khủng bố này cũng được nhắc đến trong một nghiên cứu của IHS Markit, tổ chức thông tin và phân tích có trụ sở tại London, Anh được đưa ra trong ngày 29/6. Theo đó, 3 năm sau khi IS tuyên bố cai quản một số vùng đất của Iraq và Syria, thu nhập của tổ chức này đã giảm 80% và bị mất 2/3 lãnh thổ chiếm đóng.

Báo cáo của IHS Markit cho hay, thu nhập bình quân hàng tháng của IS đã giảm mạnh, từ 81 triệu USD trong quý 2 của 2015 xuống còn 16 triệu USD trong quý 2 của năm 2017, nghĩa là giảm 80%.

Iran xác nhận al-Baghdadi, thủ lĩnh IS đã chết.

Thu nhập của IS giảm trên tất cả mọi nguồn thu chính: siết “thuế khóa”, trưng thu tài sản của người dân, khai thác và buôn lậu dầu mỏ, cùng nhiều hoạt động phi pháp khác. Theo HIS, nguồn thu nhập hàng tháng của tổ chức này giảm tới 88%, thu nhập từ thuế và trưng thu tài sản giảm 79% so với năm 2015.

“Việc để mất lãnh thổ chiếm đóng là nhân tố chính khiến thu nhập IS giảm”, Ludovico Carlino, cựu chuyên gia phân tích về vấn đề Trung Đông ở HIS Markit cho hay. “Việc đánh mất quyền kiểm soát thành phố Mosul của Iraq và những khu vực giàu dầu mỏ ở tỉnh Raqqa và Homs ở Syria đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo ra các nguồn thu của tổ chức khủng bố này”, ông Ludovico Carlino chia sẻ.

Khi mới thành lập, IS rất hùng mạnh về tài chính. Theo nghiên cứu năm 2014 của Thomson Reuters, IS sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 2.000 tỷ USD cùng nguồn thu nhập hằng năm 2,9 tỷ USD.

Chiếm đa số trong khoản thu nhập khổng lồ này là nguồn tiền từ việc đánh thuế những người sống trong khu vực mà chúng chiếm đóng. Theo quy định của IS, mỗi xe tải từ Jordan và Syria vào Iraq phải nộp 800 USD, thuế đường bộ 200 USD áp đặt với lái xe ở miền Bắc Iraq… Theo đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Ali Alhakim, IS thu được 100 triệu USD/năm từ việc buôn bán bất hợp pháp.

Ngoài ra, các hoạt động thu gom rác thải, dầu và chạy máy phát điện đều bị đánh thuế. Theo Thomson Reuters, các khoản thu này lên tới 30 triệu USD/tháng.

Báo cáo năm 2015 của New York Times cho biết, doanh thu từ thuế và cướp bóc của IS lên tới 600 triệu USD hồi năm 2014.

Cũng theo IHS Markit, tính tới ngày 26/6/2017, IS đang chiếm giữ khoảng 36.200km2, tương đương diện tích của Vương quốc Bỉ hoặc bang Maryland của Mỹ.

Số liệu này cho thấy, nhóm khủng bố đã bị mất khoảng 40% diện tích lãnh thổ chúng chiếm được so với đầu năm 2017 và mất khoảng 60% so với thời điểm lần đầu tiên nhóm nghiên cứu ước tính diện tích lãnh thổ chúng chiếm đóng vào tháng 1/2015. Khi đó, IS kiểm soát 90.800km2 tại Iraq và Syria.

Columb Strack, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông tại HIS Markit cho biết: “Giảm doanh thu và mất lãnh thổ chiếm đóng hiển nhiên sẽ khiến tổ chức khủng bố này sụp đổ”.

Tuy nhiên, HIS cảnh báo rằng IS vẫn còn mạnh. Việc tổ chức này để mất nhiều khu vực chiếm đóng ở Syria và Iraq sẽ thúc đẩy chúng mở rộng địa bàn hoạt động ra nước ngoài, ở khắp châu Âu.

Ông Firas Modad, một chuyên gia phân tích cấp cao về Trung Đông của IHS Markit nhận định: “Các nguy cơ tấn công khủng bố của IS nhiều khả năng sẽ còn tăng thêm trước khi chúng thoái trào”.

Sau 8 tháng dồn lực tiêu diệt IS, quân đội Chính phủ Iraq hôm 29/6 đã chiếm được ngôi đền thờ ngay giữa trung tâm thủ phủ tự xưng của IS tại Mosul. Thủ tướng Iraq tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sắp sụp đổ.

Tư lệnh quân đội Iraq ngày 29/6 xác nhận đã giành lại Đại giáo đường al-Nuri bị IS chiếm đóng 3 năm qua.

Tư lệnh quân đội Iraq ngày 29/6 xác nhận đã giành lại Đại giáo đường al-Nuri bị IS chiếm đóng 3 năm qua. Đại giáo đường gần 850 năm tuổi này cũng chính là nơi bị IS phá hủy hồi tuần trước mặc dù đó từng là nơi IS tuyên bố thành lập đế chế vào tháng 7/2014.

"Đế chế của chúng đã sụp đổ", người phát ngôn quân đội Yahya Rasool tuyên bố.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng tuyên bố rằng: “Việc giành lại thánh đường al-Nuri và tháp nghiêng al-Hadba đánh dấu sự chấm hết của IS”.

Giới chức Iraq hy vọng, chiến sự ở Mosul sẽ kết thúc trong vài ngày tới khi quân đội đánh đuổi những phiến quân cuối cùng vẫn cố thủ ở đây.

Cùng với thắng lợi trong chiến dịch chống IS ở Iraq, tại Syria, lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn hôm 29/6 cũng tuyên bố đã bao vây hoàn toàn IS ở thành trì Raqqa sau khi chặn đường thoát cuối cùng của chúng. Liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết, giành lại Raqqa sẽ là đòn giáng mạnh vào IS.

Thủ lĩnh IS được xác nhận đã chết

Ali Shirazi, đại diện lực lượng Vệ binh Cộng hòa Cách mạng tinh nhuệ của Iran cho hay, ông tin al-Baghdadi - thủ lĩnh IS đã chết.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo chính thức của Iran, ông cho biết: “Gã khủng bố Baghdadi chắc chắn đã chết”.

Bình luận của ông Shizari được đưa ra sau khi Nga tuyên bố họ đã trừ khử được thủ lĩnh Daesh (từ Arab dùng để chỉ IS) trong một cuộc không kích nhằm vào tên này ở Raqqa, thủ đô trên thực tế của IS, nằm ở miền bắc Syria.

Tuy nhiên, cả bộ Ngoại giao Iraq và Mỹ đều cho hay không biết gì về cái chết của Baghdadi.

Nhiều chuyên gia quân sự trực tiếp tham chiến trong khu vực này đã bác bỏ báo cáo về việc Baghdadi đã bị tiêu diệt. Họ cho rằng y vẫn sống và đang lẩn trốn. Theo đó, giới phân tích này cho rằng, Baghdadi có thể đang trốn ở đâu đó trong vùng sa mạc giữa Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria.

Tuy nhiên, Lahur Talabany - người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của chính quyền khu vực người Kurd cho rằng, việc bắt giữ thủ lĩnh IS chỉ là vấn đề thời gian. “Rốt cuộc hắn cũng sẽ bị giết chết hoặc bắt sống. Hắn không thể lẩn trốn mãi. Nhưng có lẽ vẫn cần thêm vài năm nữa”, Talabany nhận định.

Hisham al-Hashimi, cố vấn cho các Chính phủ Trung Đông về vấn đề khủng bố IS cho hay, Baghdadi sợ những kẻ phản bội có thể trao hắn cho Mỹ.

