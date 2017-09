Thứ trưởng bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng và Lê Quân. (Ảnh: VGP).

Cụ thể, tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Thứ trưởng bộ LĐ-TB&XH.

Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Long An, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Thứ trưởng bộ LĐ-TB&XH.

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quân từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (trường đại học Thương mại); Giám đốc trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (trường đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng ban Tổ chức cán bộ, đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội.

