Thủ tướng hy vọng Đà Nẵng là thành phố ‘độc nhất vô nhị’

Danh sách 20 công dân tiêu biểu được vinh danh: 1- Ông Nguyễn Hữu Ái, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 2- Ông Nguyễn Ngọc Bá, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. 3- Ông Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 4- Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 29-3. 5- Ông Lê Công Cơ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trường Trường Đại học Duy Tân. 6- Ông Nguyễn Văn Cung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng. 7- Ông Đặng Ngọc Hải, lái xe tăng PT76, Đại đội 1 - Tiểu đoàn TTG699 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. 8- Ông Lê Văn Hoa, Đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 9- Ông Phan Văn Hoà, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. 10- Ông Doãn Mậu Hoè, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ 143, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 11- Bà Trịnh Thị Hồng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 12- Ông Thái Thanh Hùng, Hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng. 13- Ông Nguyễn Mạnh Long, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 01, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Đà Nẵng. 14- Em Trịnh Nguyễn Hồng Minh, học sinh Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 15- Ông Trần Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 16- Ông Trần Văn Phổ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt may Hoà Thọ. 17- Ông Hoàng Quý Phước, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng. 18- Ông Nguyễn Duy Quy, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai, thành phố Đà Nẵng. 19- Ông Hoàng Ngọc Quỳnh, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. 20- Ông Lê Văn Tá, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.